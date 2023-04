Larreta hará campaña con los tres ministros que aspiran a su sillón

Horacio Rodríguez Larreta aseguró ayer que acompañará en la campaña a los tres ministros de su gabinete que quieren ser candidatos a la jefatura de la Ciudad. De ese modo no se pronunciaría por ningún favorito. En cambio su principal rival en el PRO, Patricia Bullrich ya se manifestó por Jorge Macri, el ministro de Gobierno de la Ciudad, favorito también de su primo Mauricio Macri, para gobernar en la geografía Porteña. Larreta minimizó ayer en una entrevista radial los entredichos con ese funcionario tras el anuncio de la discordia, cuando confirmó la separación de los comicios porteños de los nacionales.

“Lo que dije y lo repito. Tenemos que trabajar para que haya un sólo candidato del PRO en las PASO, pero nadie puede obligar a otro a que no se presente. No voy a obligar a nadie con el dedo a que no se presente”, sostuvo Larreta acerca de la interna que se definiría con una encuesta.