Larreta pasó por Mendoza para aplacar interna provincial de JxC

En la visita ala provincia el precandidato del PRO a la presidencia aseguró que “Cambia Mendoza va a estar unido, al igual que Juntos por el Cambio en todo el país. La unidad es indiscutible”

La idea de no estar el fin semana en la fiesta de la Vendimia sería para no cruzarse con Patricia Bullrich, aunque aseguran en su entorno que tiene un compromiso familiar que no puede postergar.

Como sea, el jefe porteño estuvo acompañado por el diputado nacional Omar de Marchi; el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; y el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff.

“Cada dirigente tiene el derecho a promover a su partido” señaló Larreta y consideró que “es válido que haya PASO en algunos de los municipios”, pero “siempre en el marco de la unidad”. “Voy a trabajar hasta el último día para que haya unidad en todo el país”, prometió el jefe de Gobierno.

También apuntó a sus propuestas para una eventual gestión nacional y dijo que “hay que hacer una transformación profunda y rápida. Para eso hay que definir cuáles van a ser los motores y un plan de desarrollo nacional y particular para cada provincia. Tenemos que generar la promoción impositiva, abrir mercados para los productos, hacer obras de infraestructura, actualizar el sistema laboral, replantear los planes sociales, tener un sistema previsional que sea estable en el tiempo, no un parche tras parche, como se aprobó ayer”.

Además, Larreta se refirió específicamente a la economía de Mendoza. “La responsabilidad de la macroeconomía es nacional, pero creo -mirando hacia adelante- que la provincia tiene mucho potencial. Necesita un modelo de desarrollo nacional que priorice la exportación de la industria agroalimenticia, que incluye a la vitivinícola" señaló.

Después de mantener un intercambio con la prensa local, es que Larreta participó del Desayuno Real junto al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez y también estuvieron Cornejo, 18 intendentes y diputados nacionales; el secretario de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, Eduardo Machiavelli y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

Se espera que hoy llegue a Mendoza la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para participar de la Fiesta de la Vendimia y recorrer algunas localidades de la provincia.