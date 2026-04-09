La nueva tendencia que los arquitectos suman a todas las cocinas: cómo es el nuevo punto de desayuno

Un rinconcito donde disfrutar de la primera comida del día puede cambiar la distribución del hogar.

El rincón del desayuno transforma la rutina sin requerir grandes cambios estructurales, con una intervención puntual dentro de la cocina.

El diseño de interiores incorpora cambios que modifican el uso cotidiano de los espacios. Las cocinas suman un rincón específico para el desayuno, como parte de una tendencia que gana lugar en proyectos actuales.

Los especialistas en el rubro incorporan este concepto en nuevas obras y reformas. El llamado "punto de desayuno" se integra como un sector diferenciado dentro de la cocina , con funciones prácticas y estéticas. La propuesta apunta a mejorar la rutina diaria desde el diseño, con un espacio que o rganiza el inicio del día con una lógica propia , sin interferir con otras tareas del ambiente.

El planteo no depende de grandes superficies disponibles. El tamaño no define la incorporación del rincón , ya que una correcta distribución permite adaptarlo a distintos espacios, con el hecho de tener un lugar definido dentro de la cocina, con un área pensada exclusivamente para el desayuno, alcanza.

El concepto de este sector de cocina parte de una intervención sencilla que busca ordenar el espacio, sin necesidad de realizar grandes modificaciones. En muchos proyectos, los diseñadores reservan una parte de la mesada o una columna del mobiliario para ubicar el llamado “punto de desayuno”.

Esta decisión permite concentrar en un mismo lugar los elementos vinculados a la preparación de café, infusiones o pequeñas comidas . Además, la ubicación suele aprovechar áreas poco utilizadas de la cocina , como rincones residuales, esquinas o espacios entre muebles, lo que facilita integrar el nuevo sector, sin alterar la distribución general del ambiente.

El diseño prioriza la funcionalidad por encima del tamaño del espacio. Con menos de un metro es más que suficiente para resolver un rincón cómodo (siempre que exista una buena organización). La planificación técnica también forma parte del diseño del rincón de desayuno. Se necesitan al menos dos enchufes para conectar electrodomésticos habituales como la cafetera o la tostadora, aunque algunos proyectos suman un tercer punto eléctrico para ampliar las posibilidades de uso.

La correcta ubicación de estas tomas mejora la practicidad diaria y evita desplazamientos innecesarios dentro de la cocina. A esto se suma la iluminación, que suele darse con tiras LED debajo de los estantes o focos empotrados que mejoran la visibilidad de la superficie de trabajo y, al mismo tiempo, generan una atmósfera más cálida y funcional que refuerza el atractivo del espacio.

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Muebles ideales para estas cocinas

La organización del espacio responde a una lógica pensada para el uso cotidiano. En este tipo de rincones de cocina, el almacenamiento se distribuye de forma estratégica para concentrar los elementos más utilizados en un mismo sector. En la mayoría de los casos se suele distribuir así:

Cajones inferiores: para guardar pan, café, infusiones y utensilios. lo que facilita tener todo a mano durante la

Cajones superiores, estantes o alacenas: guardado de tazas y objetos de uso frecuente.

Esta disposición evita desplazamientos innecesarios dentro de la cocina y mejora la comodidad al momento de preparar bebidas o pequeños desayunos.

El diseño del espacio también se adapta a diferentes estilos de uso. Algunas personas prefieren sectores abiertos, donde los objetos quedan visibles y al alcance de la mano, mientras que otras optan por soluciones cerradas para mantener una apariencia más ordenada. Para eso, los muebles a medida satisfacen las necesidades y gustos de cada usuario.

El componente visual cumple un papel importante dentro de esta tendencia donde la elección de materiales ayuda a diferenciar este sector del resto del ambiente y aporta personalidad al diseño. El resultado final depende de la integración de todos los elementos: superficie de trabajo, iluminación, almacenamiento y materiales. La combinación de estos factores define el funcionamiento del espacio y explica por qué esta tendencia gana presencia en el uso diario de las cocinas actuales.