En qué barrios de CABA conviene comprar una propiedad para ponerla en alquiler + Seguir en









Hoy se necesitan 17,8 años de alquiler para cubrir el valor de compra de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires.

La rentabilidad de un alquiler varía mucho según la ubicación. Pexels

La relación entre alquiler y precio de las propiedades mostró una mejora en marzo y volvió a dar señales de mayor atractivo para los inversores.

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Según los últimos datos de Zonaprop, la rentabilidad bruta anual se ubicó en 5,62%, lo que implica una suba frente a meses anteriores y consolida una tendencia de recuperación. En este contexto, el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial también se redujo. Actualmente, se necesitan 17,8 años de alquiler para cubrir el valor de compra de una propiedad, un 6,4% menos que hace un año. Este indicador es clave para quienes analizan ingresar al mercado con foco en renta.

Alquileres: en qué barrio de CABA conviene invertir El mapa de la rentabilidad, sin embargo, sigue siendo muy dispar según la ubicación. En la Ciudad de Buenos Aires, los barrios del sur continúan liderando el ranking de mejores retornos. Lugano encabeza la lista con una rentabilidad bruta del 10,2%, seguido por Nueva Pompeya con 8,1% y Parque Avellaneda con 7,8%. Se trata de zonas donde los precios de compra son relativamente más bajos en relación con los valores de alquiler, lo que potencia el rendimiento.

En el otro extremo, las zonas más premium muestran rendimientos considerablemente menores. Puerto Madero se mantiene como el barrio de menor rentabilidad, con apenas un 3,7%. Le siguen Núñez y Palermo, ambos con retornos del 4,5%, reflejando valores de propiedades más elevados que limitan la relación con los ingresos por alquiler.

De esta manera, el mercado inmobiliario comienza a reconfigurar su lógica para inversores: mientras las zonas consolidadas siguen siendo elegidas por su estabilidad y demanda, los barrios con precios más accesibles ganan terreno entre quienes priorizan maximizar la renta.

Propiedades Compraventa alquileres Alquileres: dónde conviene comprar para invertir. Pexels Cuánto cuesta un alquiler De acuerdo a Zonaprop, en los últimos tres meses hubo un aumento del 9,6% en los valores de los avisos de los departamentos en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires. Solo en marzo, el incremento fue del 3% y acumula un alza interanual del 34,7%. Un monoambiente se ubica en $704.704 mensuales, mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por $814. 659 por mes, y un departamento de tres ambientes, por $1.094.451 mensuales. Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros dentro de la oferta: un alquiler se ubica en $1.358.875 por mes. Le siguen Núñez ($915.379 mensuales) y Palermo ($911.708 pesos mensuales). Por el contrario, Lugano continúa como el barrio más económico, con un precio medio de $661. 925 mensuales. Floresta ($697.128 por mes) y Liniers ($703.432 por mes) completan la lista.