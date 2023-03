5 claves para el crecimiento de la Argentina

“El informe del año pasado ya daba indicios de un estado actitudinal positivo y esperanzador ante lo que estaba por venir para Argentina y la región. Este año, no solo se consolida, si no que supera las expectativas. Observamos en general una actitud que abraza el cambio, acelera la incorporación de medios y herramientas tecnológicas y prioriza el equilibrio en pos de la salud emocional”, explicó Cora Godoy, Head Of Strategy at Wunderman Thompson Argentina

Algunas de las tendencias destacadas en el Future 100 LATAM más importante para Argentina son:

1|Marcas Metaversiales

De acuerdo con el informe, las grandes marcas están lanzando productos de edición limitada apalancados en la mística de la tecnología futurista. Según explican, muchas de ellas -apalancadas en la creciente necesidad de nuevas experiencias de consumo- están creando productos exclusivos para el “metaverso” cuya particularidad es que no dependen de características físicas, sino en herramientas virtuales controladas y medibles.

El análisis señala que las marcas están traspasando los límites de la realidad, difuminando las líneas entre lo que es real y lo que no lo es, transportando a la gente a otros mundos donde su potencial puede ser desarro-

llado en nuevas dimensiones sin las limitaciones del mundo físico.

2| Amplificando la diversidad de creadores

Las personas apoyarán los esfuerzos de las marcas verdaderamente inclusivas: el 66% está más inclinado a comprar marcas que hablan sobre temas de igualdad e inclusión. Al involucrar e interactuar con las comunidades excluidas, las marcas pueden brindar autenticidad al tiempo que aumentan la representación, el empoderamiento y la igualdad de oportunidades.

Daniela Aza es una creadora de contenido e influencer argentina que, en primera persona, desmitifica la discapacidad. Con la idea de una sociedad más empática e inclusiva, distintas marcas confían en ella para promocionar sus productos.

3| Jugar sin edad

Después de años impredecibles, la gente busca momentos de liberación emocional. Las marcas están aprovechando el deseo cultural de optimismo y conexión con lo infantil y rediseñan sus ofertas para fomentar la alegría y el juego entre todas las edades

Por ejemplo, en México, Kidzania Friends Night es un evento mensual donde personas de todas las edades pueden participar en actividades que les permiten volver a ser niños o jugar a ser adultos.

4| Belleza afirmativa

La belleza se está moviendo “más allá de ser una expresión visual agradable” hacia una manera de comunicar creencias, sentimientos o puntos de vista personales. En el mundo híbrido-digital, la belleza se convertirá en un reflejo de los estados emocionales cambiantes de las personas, abriendo la puerta a identidades infinitas.

El maquillaje y la identidad están en constante evolución y transformación. Naomi Preizler, una artista argentina, ha creado su propia marca de maquillaje, Gory Girl, que combina lo bello con lo grotesco y lo perverso.

5| Comercio co-creativo

El informe plantea que el futuro del retail virtual será co-creativo. La creatividad y la colaboración se están convirtiendo en el nuevo símbolo de estatus de la naciente era Web3 y las marcas están ajustando sus activaciones virtuales para intercambiar creatividad y co-creación junto con productos tradicionales. Resaltan que cada vez más marcas democratizarán el comercio virtual al ofrecer control creativo a sus consumidores.

“¿Podría la próxima era del comercio minorista ver usuarios y usurarias co-creando los productos y vitrinas de las marcas?” se cuestiona en el informe.

De acuerdo con el Future 100, las empresas que realmente quieren ser protagonistas en temas relacionados a diversidad, equidad e inclusión, deben dirigir sus objetivos empresariales internos más allá de los beneficios únicos para todos. Enfatizan en que es necesario que aspiren y se enfoquen en comprender las vidas de sus trabajadores y trabajadoras proponiendo sistemas que materialicen sus esfuerzos en materia de igualdad.