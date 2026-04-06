A una hora de Buenos Aires, el destino que busca triplicar su turismo

Con nuevas experiencias, eventos internacionales y la llegada del ferry eléctrico más grande del mundo, Buquebus impulsa un programa estratégico para atraer más visitantes a Colonia del Sacramento

Colonia del Sacramento es un lugar único en el Río de la Plata. Su tranquilidad, su naturaleza y su ritmo pausado la convierten en el escenario ideal para bajar un cambio.

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Es un destino perfecto para relajarse, disfrutar del aire libre o incluso tener una reunión de trabajo en un entorno diferente, que invita a desarrollar nuevas ideas lejos del ruido y la intensidad de Buenos Aires.

Pero Colonia no solo se destaca por su serenidad. También posee una historia excepcional.

Durante los siglos XVII y XVIII la ciudad fue disputada entre Portugal y España. Esa rivalidad dejó una mezcla arquitectónica singular que no se ve en otras ciudades coloniales de la región.

En el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conviven

El trazado urbano irregular de origen portugués, con calles empedradas que suben y bajan.

La arquitectura colonial española, más ordenada y con tradicionales patios interiores.

Murallas, baluartes y fortificaciones que defendían la ciudad

Este cruce cultural es precisamente lo que la UNESCO destacó al otorgarle su reconocimiento como patrimonio mundial.

Experiencias para descubrir la ciudad

Buquebus ofrece una serie de experiencias denominadas “Day Tours”, que permiten descubrir los principales atractivos de Colonia en una escapada de un día.

Entre las propuestas se destacan:

El emblemático city tour por el casco histórico.

La visita a la renovada Plaza de Toros del Real de San Carlos.

Paseos en barco por la bahía de Colonia al atardecer.

Recorridos en carritos de golf, ideales para explorar la ciudad y disfrutar de la mística de la localidad, a solo una hora del ritmo intenso de Buenos Aires.

Un plan para impulsar el crecimiento del destino

De cara a la llegada del China Zorrilla, el ferry 100% eléctrico más grande del mundo —con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos— Buquebus ha desarrollado un plan estratégico para potenciar el crecimiento turístico de Colonia del Sacramento.

El objetivo es triplicar el volumen de visitantes a la ciudad, manteniendo al mismo tiempo la esencia y la tranquilidad que caracterizan al destino.

Para lograrlo, la compañía creó cinco verticales estratégicos bajo diferentes submarcas que buscan desarrollar nuevas experiencias y atraer distintos perfiles de visitantes:

Buquebus Aventura: Promoción de actividades deportivas, exploración y turismo activo.

Buquebus Eventos: Organización de eventos culturales, festivales, conciertos y espectáculos internacionales.

Buquebus Cultura: Impulso a proyectos académicos y culturales que conecten universidades de Buenos Aires con las nuevas instituciones educativas de Colonia Sacramento, especialmente vinculadas a la sustentabilidad y la innovación tecnológica.

Buquebus Gourmet: Experiencias gastronómicas en los principales restaurantes de la ciudad, incluyendo rutas del vino, visitas a chacras productoras de aceite de oliva —reconocido internacionalmente— y recorridos por queserías artesanales de alto nivel, influenciadas por la tradición suiza y europea de la región.

Buquebus Wellness: Escapadas orientadas al descanso, el bienestar y el contacto con la naturaleza.

Un proyecto que mira al futuro

El objetivo de Buquebus es claro: hacer crecer el destino, dinamizar la economía local y elevar la calidad de vida de la comunidad de Colonia del Sacramento.

La llegada del nuevo ferry eléctrico, junto con el desarrollo de experiencias, eventos y nuevas propuestas turísticas, busca fortalecer el crecimiento de la oferta hotelera, gastronómica, cultural y de servicios de toda la región.

Al mismo tiempo, para la ciudad de Buenos Aires representa un nuevo atractivo turístico a solo una hora de distancia. Una propuesta capaz de captar visitantes de todo el mundo que podrán disfrutar de la experiencia de viajar en el ferry eléctrico más grande del planeta, con todo su confort, para descubrir una ciudad que combina historia, naturaleza y calidad de vida.

Colonia del Sacramento se consolida así como una plaza turística internacional en pleno crecimiento, donde la innovación en transporte, el desarrollo cultural y el turismo sostenible se unen para proyectar el futuro de toda una región.