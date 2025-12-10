Además del agua, 7 alimentos que ayudan a hidratarte en este verano 2026

Con el resurgimiento de las altas temperaturas, la hidratación se vuelve un pilar fundamental para sobrevivir y mantener una buena salud.

Los alimentos que más hidratan para el verano, según la ciencia.

La hidratación es algo que cuesta a varias personas, especialmente porque muchas tienen resistencia a tomar agua por malos hábitos, tales como beber gaseosa, jugos o incluso bebidas alcohólicas . Es por eso que los nutricionistas recomiendan la ingesta de varios alimentos que pueden ayudar a la hidratación, en momentos en los que tus hábitos pueden jugarte en contra.

Incluso si tomar agua es parte de tu rutina diaria, en el verano se requiere el doble de hidratación por las altas temperaturas y la sudoración , así que estos alimentos funcionan para ayudar a cualquier persona en esta próxima temporada de calor a no sufrir golpes de calor ni consecuencias similares.

Se trata de frutas y verduras ricas en líquido que promueven una mejor hidratación, algunas incluso se pueden usar para saborizar el agua para hacer una transición a este buen hábito.

La composición de este alimento tiene un 95% de agua y además aporta vitamina C, potasio y magnesio. El efecto refrescante del pepino es fundamental para combatir el calor y ayuda a aumentar la cantidad de líquido que ingresa al cuerpo.

Crudo y con piel, en rodajas finas o bastoncitos (ahí es donde está su mayor contenido de agua y fibra)

En ensaladas rápidas con limón y sal. En agua saborizada : pepino + menta + hielo.

En tzatziki casero (yogur + pepino rallado + limón): ideal para días de calor.

Uva

Esta fruta es rica en antioxidantes y gran parte de su composición es el agua. Ayuda al sistema inmune y a regular el azúcar en sangre. Se puede comer como snack, ya que su sabor dulce es ideal para cortar la tarde con algo rico. Existen múltiples recetas para incorporar en tu dieta, desde ensaladas agridulces o con otras frutas hasta jugos o postres. La mejor forma de comerlas:

Frescas , bien lavadas y frías (hidratan más cuando están refrigeradas).

Congeladas como snack helado: mantienen antioxidantes y funcionan como “cubitos comestibles”.

En ensaladas de frutas o bowls con yogur para sumar fibra e hidratación.

Tomates

Los tomates tienen mucha agua, vitamina C, potasio y magnesio, por lo que aportan hidratación y sabor a lo que sea. Su consumo es ideal en el verano por su aporte refrescante a cualquier ocasión.

La mejor forma de comerlos:

Crudos , en ensaladas tipo caprese o con aceite de oliva y sal.

En gazpacho frío, que maximiza su agua y vitaminas.

En jugos o licuados salados (tomate + limón + hielo). tomates-frutas}.jpg

Sandía

Es conocido que esta fruta tiene en su composición un gran porcentaje de agua. Excelente fuente de potasio y licopeno, un antioxidante que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer.

La mejor forma de comerla:

En cubos al natural, bien fría.

En batido con hielo (sandía + limón = bomba hidratante).

Como snack post-entrenamiento por su potasio.

En ensaladas frescas con menta o queso feta, que potencian la hidratación.

Zapallito

Es 95% agua y fuente de varias vitaminas como la C, la K y del complejo B. Además, es rico en antioxidantes que ayudan a la hidratación y a reducir la inflamación característica que acompaña a las altas temperaturas por la retención de líquidos.

La mejor forma de comerlo:

Al vapor o salteado apenas , para conservar su 95% de agua.

Crudo rallado en ensaladas (sí, se puede).

En tortillas o revueltos livianos, combinándolo con huevo y limón.

En cremas frías tipo sopa licuada con zapallito + cebollita + aceite de oliva.

Naranjas

Esta fruta aporta agua, electrolitos y vitamina C, por lo que ayuda a mantener la hidratación en cualquier momento del día y además, dan energía por la azúcar (fructosa) presente en su composición.

La mejor forma de comerlas:

Frescas en gajos, para mantener toda su agua y fibra.

En jugo exprimido con pulpa (no colar si querés mayor hidratación).

Como snack pre-entrenamiento por su equilibrio de agua + electrolitos.

En ensaladas cítricas con menta o pepino.

Frutillas

Las frutillas son conocidas por ser ricas en antioxidantes y fibra, por lo que contribuyen a una buena hidratación y salud digestiva. Su composición tiene un 91% de agua, por lo que resulta ideal para el verano.

La mejor forma de comerlas: