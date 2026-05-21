La impactante cifra que cobrará Elon Musk si SpaceX coloniza Marte

SpaceX reveló que Elon Musk solo cobrará bonos extraordinarios si logra llevar un millón de personas a Marte y cumple metas históricas de valuación.

SpaceX vinculó parte de la compensación futura de Elon Musk al objetivo de colonizar Marte.

SpaceX reveló una de las cláusulas más llamativas de su esperada salida a bolsa: Elon Musk solo podrá acceder a un gigantesco paquete de bonos si logra concretar uno de sus objetivos más ambiciosos, trasladar un millón de personas a Marte.

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La condición aparece dentro del prospecto presentado este miércoles ante los reguladores estadounidenses en el marco de la Oferta Pública Inicial (IPO) de la compañía espacial, que planea cotizar en Nasdaq bajo el símbolo “SPCX”.

El esquema de compensación vincula directamente la fortuna futura de Musk con el proyecto de colonización marciana que impulsa desde hace años y que el empresario considera clave para la supervivencia de la humanidad a largo plazo.

Según el documento presentado por la compañía, el bono extraordinario de Musk quedará sujeto a dos condiciones centrales.

La primera es que la valuación bursátil de SpaceX alcance metas que van desde los u$s400.000 millones hasta los u$s6 billones.

spacex La primera es que la valuación bursátil de SpaceX alcance metas que van desde los u$s400.000 millones hasta los u$s6 billones.

La segunda condición es todavía más ambiciosa: que la empresa logre trasladar y establecer un millón de personas en Marte.

La estructura sorprendió a Wall Street por su escala y por el tipo de objetivos planteados, más cercanos a la ciencia ficción que a los esquemas tradicionales de compensación corporativa.

Cuánto podría valer la fortuna de Musk

Más allá del bono extraordinario, la salida a bolsa ya podría convertir a Musk en el empresario más rico de la historia moderna.

Con la valuación objetivo de u$s1,75 billones que circula en el mercado para la IPO de SpaceX, la participación accionaria actual de Musk tendría un valor estimado de u$s735.000 millones.

Elon Musk Con la valuación objetivo de u$s1,75 billones que circula en el mercado para la IPO de SpaceX, la participación accionaria actual de Musk tendría un valor estimado de u$s735.000 millones.

Eso ocurriría incluso antes de que se concrete cualquier avance hacia la colonización de Marte.

SpaceX se perfila además como una de las ofertas públicas iniciales más grandes en la historia de Wall Street.

El otro objetivo: centros de datos en órbita

El prospecto también incluye un segundo paquete de compensación vinculado a otro objetivo tecnológico extremo.

En este caso, Musk podría recibir 60 millones de acciones adicionales si SpaceX logra construir centros de datos espaciales capaces de generar 100 teravatios de capacidad de cómputo por año.

La cifra supera ampliamente cualquier infraestructura informática actualmente existente en la Tierra.

La iniciativa aparece vinculada al crecimiento explosivo de la inteligencia artificial y al aumento global de la demanda energética y computacional.

Starship, la pieza clave del plan

El proyecto de colonización de Marte está directamente asociado al desarrollo del cohete Starship, el vehículo espacial de gran tamaño que SpaceX viene probando en Texas.

La nave fue diseñada específicamente para transportar carga y personas hacia el planeta rojo.

planeta marte.jpg Musk sostiene desde hace años que la humanidad necesita convertirse en una “civilización multiplanetaria” para garantizar su supervivencia frente a riesgos globales en la Tierra.

La última versión del cohete podría volver a lanzarse en las próximas horas, en medio de la expectativa global por los avances del programa espacial privado más ambicioso del mundo.

Musk sostiene desde hace años que la humanidad necesita convertirse en una “civilización multiplanetaria” para garantizar su supervivencia frente a riesgos globales en la Tierra.

Ahora, esa visión también quedó formalmente incorporada al sistema de compensaciones de SpaceX.