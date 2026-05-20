Los estudios clínicos ya generan más de u$s700 millones anuales en divisas para Argentina

La investigación clínica crece en Argentina y ya genera ingresos por más de u$s700 millones anuales. El sector atrae inversiones, exporta servicios y demanda empleo calificado.

Durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en Argentina, un 8% más que el año anterior.

La investigación clínica comenzó a consolidarse como uno de los sectores con mayor potencial dentro de la economía del conocimiento argentina. Mientras el país busca ampliar exportaciones de servicios, atraer inversiones y desarrollar actividades intensivas en innovación, los estudios clínicos ya generan ingresos de divisas superiores a los u$s700 millones anuales y movilizan inversiones internacionales vinculadas al desarrollo de medicamentos y vacunas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El crecimiento de la actividad quedó reflejado en los últimos datos de la ANMAT. Durante 2025 se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos en Argentina, un 8% más que el año anterior. Actualmente existen más de 1.000 investigaciones en curso y participan más de 50.000 personas en distintos ensayos desarrollados en el país.

Además, cada año se generan más de 4.000 nuevos contratos en centros de investigación clínica, en un ecosistema que involucra hospitales, universidades, laboratorios, plataformas tecnológicas, empresas especializadas y profesionales altamente calificados.

Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) sostienen que la investigación clínica empezó a posicionarse como una de las actividades más dinámicas dentro de la economía del conocimiento local.

Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe, señaló que el sector tiene capacidad para “atraer crecientes inversiones internacionales y aportar divisas exportando servicios de alto valor agregado, además de generar empleo calificado y contribuir a mejorar la atención de la salud”.

Según datos de la Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID), las compañías vinculadas a investigación clínica concentran el 48% de toda la inversión privada en investigación y desarrollo realizada en el país.

Eso convierte a la industria farmacéutica de innovación en el principal inversor privado en I+D de la Argentina y en uno de los sectores más relevantes dentro del entramado tecnológico y científico local.

Un mercado global que no deja de expandirse

La expansión de la investigación clínica argentina se produce además en un contexto internacional de fuerte crecimiento del sector.

Según el informe difundido por CAEMe, el mercado mundial de investigación clínica superó los u$s92.700 millones en 2025 y continúa creciendo impulsado por la inteligencia artificial, la digitalización de procesos, los desarrollos biotecnológicos y la necesidad de acelerar investigaciones vinculadas a nuevos tratamientos y medicamentos.

En paralelo, las exportaciones argentinas de servicios basados en conocimiento alcanzaron en 2024 un récord superior a los u$s17.000 millones, consolidándose como uno de los principales generadores de dólares genuinos para la economía argentina.

En ese esquema, la investigación clínica comparte características con otras industrias de alto valor agregado como software, consultoría tecnológica y servicios informáticos: exporta conocimiento, requiere capital humano especializado y conecta capacidades locales con plataformas globales.

Oncología, inmunología y enfermedades respiratorias lideran los estudios

Las áreas terapéuticas más investigadas actualmente en Argentina están encabezadas por oncología, que concentra el 25% de los estudios clínicos en curso.

Luego aparecen aparato respiratorio con el 12%; inmunología, reumatología y enfermedades autoinmunes con el 11%; metabolismo con otro 11%; sistema nervioso central con el 10%; cardiovascular con el 8%; digestivo con el 6%; e infectología con el 5%.

Cada uno de esos desarrollos requiere infraestructura hospitalaria, monitoreo remoto, análisis de datos, logística especializada y equipos interdisciplinarios formados en salud, tecnología y ciencias biomédicas.

El desafío de federalizar la investigación clínica

Uno de los puntos que aparece como desafío para el sector es ampliar la presencia territorial de los estudios clínicos.

Actualmente, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires concentran cerca del 70% de la actividad vinculada a investigación clínica en Argentina.

Por eso, desde CAEMe remarcan la necesidad de avanzar hacia una mayor federalización y ampliar la participación de hospitales y centros públicos en este tipo de desarrollos.

“Argentina tiene la oportunidad de seguir consolidando su rol en investigación clínica. Tenemos por delante dos desafíos para impulsar este ecosistema: un mayor alcance federal y que haya más estudios clínicos en centros públicos”, sostuvo Martinenghi.

La expansión territorial del sector podría abrir nuevos polos regionales vinculados a salud, tecnología y economía del conocimiento, además de generar empleo especializado fuera del AMBA.

Un sector estratégico para generar dólares y empleo calificado

La investigación clínica aparece cada vez más vinculada a la estrategia argentina de desarrollar servicios exportables y actividades intensivas en conocimiento.

El sector farmacéutico de innovación invierte cerca de u$s700 millones anuales en investigación clínica y concentra el 95% del financiamiento privado destinado a este tipo de estudios en el país.

Actualmente, las empresas asociadas a CAEMe generan empleo directo para alrededor de 9.000 personas y poseen 10 plantas productivas instaladas en Argentina.

En un escenario donde el país busca fortalecer exportaciones de alto valor agregado y ampliar su inserción internacional, la investigación clínica comienza a ganar protagonismo como uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento dentro de la economía del conocimiento.