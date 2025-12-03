Día del Cabernet Franc: dónde probar las mejores etiquetas del país

El Cabernet Franc vive un gran momento en el país: restaurantes, bodegas y cavas lo destacan como una de las variedades más versátiles y en crecimiento.

Cada 4 de diciembre se celebra el Día Internacional del Cabernet Franc , una fecha que encuentra a la Argentina en pleno auge de esta cepa. Restaurantes, bodegas y sommeliers coinciden en su crecimiento sostenido, impulsado por nuevos terruños, elaboraciones precisas y una diversidad que amplió el consumo y el interés del público.

La cava de Casa Cavia atesora más de 300 etiquetas y dentro de ese universo, el Cabernet Franc es una de las cepas que Delvis Huck —head sommelier de la casa— sobresale por su versatilidad y elegancia.

La carta mantiene habitualmente unas diez etiquetas que permiten recorrer distintos lugares, estilos y rangos de precio. “El Cabernet Franc se posicionó muy bien en nuestro país, consolidándose como una de las variedades más destacadas después del Malbec , y me gusta mostrar todo lo que puede ofrecer: desde expresiones más clásicas hasta miradas modernas, tensas y vibrantes”, explica Delvis.

Casa Cavia mantiene una de las cavas más completas de Buenos Aires, con más de 300 etiquetas de distintas regiones del país.

La selección hace foco en Mendoza —Agrelo, Paraje Altamira, San Pablo—, pero también se abre a otros terruños como Cafayate, Salta, e incluso Jujuy, con vinos que han pasado por la cava como Franc Dupont de Fernando Dupont o la versión fresca de Descendientes de Viticultores, de Paula Michelini.

Hoy la carta combina un perfil más clásico con etiquetas de espíritu contemporáneo como Les Calcaires, además de dos grandes referentes: Pulenta Gran Cabernet Franc, un clásico impecable, y Raquis San Pablo, mayoritariamente Cabernet Franc y uno de los puntos más altos de la selección, ideales para acompañar una cocina sofisticada y basada en la estacionalidad.

Dirección: Cavia 2985, Palermo.

Sendero

Sendero, el nuevo restaurante de la Costanera, que se posiciona como uno de los polos gastronómicos y nocturnos de mayor crecimiento en Buenos Aires, celebra el Día Internacional del Cabernet Franc destacando el aporte de esta cepa al desarrollo de la vitivinicultura argentina y al posicionamiento del país en mercados internacionales. Con una cava de 15 m² desarrollada junto a Moët & Chandon —única en el país y diseñada para fortalecer la experiencia premium del consumidor— el restaurante reúne una selección de etiquetas que funcionan como una radiografía del potencial productivo de Mendoza. Su carta incluye ejemplares provenientes de zonas estratégicas del Valle de Uco, Luján de Cuyo y Maipú, regiones que consolidaron al Cabernet Franc como una variedad de alto valor enológico y creciente demanda exportadora.

Sendero 1234 (1) Sendero cuenta con una cava desarrollada junto a Moët & Chandon, única en el país por su diseño y funcionalidad.

Entre las etiquetas se encuentran Nodo Cabernet Franc de Gualtallary (Nodo Gualtallary, Tupungato), elaborado en suelos calcáreos a más de 1300 metros que favorecen vinos de tensión y precisión; Númina de Salentein (Tunuyán), proveniente de viñedos de altura que aportan estructura y complejidad; Polígonos San Pablo de Zuccardi (Tunuyán), uno de los terruños más fríos del valle, reconocido por su carácter mineral; De Sangre de Luigi Bosca (Maipú), histórico referente de la zona; Riccitelli Gualtallary (Tupungato), de marcado perfil de montaña; Andillian de El Coste de los Andes (IG Los Chacayes), con identidad de alta intensidad aromática; Gran Enemigo Cabernet Franc Gualtallary de Aleanna (Tupungato), uno de los íconos argentinos en mercados externos, y Proyecto Las Compuertas de Durigutti (Luján de Cuyo), que recupera la tradición vitivinícola de la zona con un estilo más clásico. La propuesta de Sendero combina gastronomía, servicios de alta gama y una curaduría enológica orientada a un público que busca experiencias diferenciales, consolidando al restaurante como un espacio capaz de articular tendencias de consumo, turismo y cultura del vino.

Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.

Bodega Cuchillo de Palo

Bodega Cuchillo de Palo se suma al Día Internacional del Cabernet Franc destacando la importancia estratégica del Valle de Uco —y particularmente de Vista Flores— en la expansión cualitativa del vino argentino.

CUCHILLO DE PALO CABERNET FRANC (3) La bodega trabaja en Vista Flores, una de las zonas más relevantes del Valle de Uco para vinos de altura.

Desde esta zona ubicada a 1050 metros de altura, con suelos limosos-arcillosos de base calcárea y un régimen climático que favorece maduraciones lentas, la bodega presenta dos etiquetas de la añada 2024 que muestran el potencial productivo del terruño y la capacidad del país para desarrollar vinos de alto valor agregado. Casa de Herrero Cabernet Franc 2024, un varietal 100% Cabernet Franc cosechado manualmente con un 10% de racimos enteros y criado parcialmente en barrica francesa de 9 a 12 meses, se caracteriza por su cuerpo medio, su color rojo rubí, notas de pimienta fresca y frutas negras, taninos firmes y sedosos y una acidez equilibrada que refleja precisión enológica y consistencia de origen.

CUCHILLO DE PALO CABERNET FRANC (2) (1) Sus etiquetas de Cabernet Franc reflejan el potencial del terruño mendocino.

Por su parte, Cuchillo de Palo Cabernet Franc 2024 —un blend de 96% Cabernet Franc y 4% Malbec, también cosechado manualmente con 10% a 20% de racimos enteros, fermentado a bajas temperaturas y criado en barricas francesas entre 12 y 14 meses— presenta una estructura más profunda, con reflejos violáceos, aromas de pimiento rojo asado, hierbas y frutas rojas y negras, y taninos aterciopelados que apuntan a un perfil más concentrado y de prolongada guarda. Ambas etiquetas evidencian el crecimiento sostenido del Cabernet Franc en Argentina, una variedad que en la última década ganó protagonismo en el mercado interno y externo, diversificó la oferta y consolidó nuevas zonas productivas de altura.

Web: cuchillodepalo.com.

Mago

La carta de vinos de Mago Parrilla exhibe una selección profunda y pensada al detalle, construida bajo la curaduría de la sommelier Marcela Rienzo. La propuesta está organizada por varietales, lo que permite una lectura sencilla y estimulante para todo tipo de comensales.

MAGO salon Mago Parrilla propone una carta organizada por varietales para facilitar la elección del comensal.

Entre los apartados, el dedicado al Cabernet Franc es el que más sorprende: reúne diez etiquetas distintas de una cepa que viene creciendo en reconocimiento dentro del país gracias a su perfil refinado, y que suele aparecer en forma mucho más limitada en parrillas tradicionales.

Mago vino 2 La curaduría está a cargo de la sommelier Marcela Rienzo.

Entre los imperdibles, destaca el Cabernet Franc Finca Decero Mini Ediciones de Agrelo (Mendoza), un vino concentrado, armonioso y de producción acotada. El recorrido se completa con exponentes que amplían el mapa de esta variedad, como el Finca Notables de El Esteco —elaborado en los viñedos de altura de Cafayate, Salta— y el Cabernet Franc de Familia Aicardi, proveniente de San Patricio del Chañar (Neuquén), que aporta frescura y una expresión patagónica más sutil.

Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano.

L’Atelier Bistró

En sintonía con su cocina de autor y su marcada impronta francesa, L’Atelier Bistró destaca una cuidada selección de Cabernet Franc dentro de su cava ubicada en el entrepiso, donde reposan más de 150 etiquetas.

L'Atelier Bistró - Brindis El bistró de Martínez conserva más de 150 etiquetas en su cava.

Allí reúne ocho exponentes especialmente elegidos por su calidad y personalidad: Antonia Girard, Bah Brothers Facon, Barroco, Pulenta Gran Cabernet Franc, Luigi Bosca De Sangre, Fran Dupont, Gran Anaia Cab Franc y El Enemigo.

L'Atelier Bistró - Cava La propuesta enológica está alineada con la cocina francesa de la casa.

Conservados siempre a temperatura ideal y renovados de manera periódica para incorporar nuevas propuestas, estos vinos permiten a los comensales explorar distintos matices de una de las cepas más interesantes del país, perfecta para acompañar los sabores franceses y las creaciones de autor que distinguen al bistró boutique de Martínez, con más de dos décadas de trayectoria.

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

Enero

Enero —el restaurante de la Costanera con estética exótica y cocina ítalo-argentina— cuenta con una sección llamada “La Cava del Tano”, un espacio curado por Andrea “el Tano” Benedetti donde destacan etiquetas nacionales.

Enero - Carbenet Franc 1 Enero integra una selección curada por Andrea “el Tano” Benedetti en su cava propia.

Entre ellas, la variedad de Cabernet Franc expresa por qué esta cepa se volvió una de las más interesantes del país: su gran adaptación al clima andino y a la altura, su frescura natural y ese perfil característico de pimiento rojo, especias, hierbas y frutas rojas que la volvió sinónimo de elegancia.

L'Atelier Bistró - Cava El restaurante trabaja Cabernet Franc de distintos productores mendocinos destacados.

La selección incluye Alandes Gran Reserva 2021 (Alandes), Luxury (Barroco), Gran Enemigo y El Enemigo (El Enemigo), Angelica Zapata (Catena Zapata), Rutini Colección (Rutini), Altura (Norton) y Númina (Salentein). Son vinos que encuentran su mejor versión con carnes magras, cordero, pastas con salsas especiadas, quesos semiduros y vegetales grillados.

Dirección: Rafael Obligado 7180, Costanera.

El Día Internacional del Cabernet Franc llega en un momento en que la cepa encuentra su madurez en Argentina. Entre vinos de montaña, expresiones de altura, estilos clásicos y perfiles modernos, el país consolida una identidad propia para esta variedad que suma prestigio internacional y se afianza en las cartas más influyentes.