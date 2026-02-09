Alberto Greco en el Museo Reina Sofía de Madrid con "¡Viva el Arte Vivo!" Por Laura Feinsilber + Seguir en









Entre el escándalo, la escritura y la acción, "¡Viva el Arte Vivo!" propone una lectura integral de Alberto Greco, uno de los artistas más radicales del siglo XX.

El Reina Sofía inaugura ¡Viva el Arte Vivo!, una exposición impulsada por la Galería Del Infinito que revisita la obra y el mito de Alberto Greco, pionero del Arte Vivo y del gesto como obra. Alberto Greco

Con una charla entre Amanda de la Garza, subdirectora artística del Museo Reina Sofía (Madrid) y Fernando Davis, curador independiente, comisario, investigador, docente argentino se inaugura este martes 10 de febrero "¡Viva el Arte Vivo!" dedicada al artista de culto Alberto Greco, muestra impulsada por la Galería Del Infinito cuya inauguración tendrá lugar en la Planta 0 del Edificio Sabatini que se extenderá hasta el 8 de junio de 2026.

No es la primera vez que Fernando Davis es nombrado curador de una muestra de Greco, ya lo hizo en Del Infinito en ocasión de la muestra titulada “La mala letra” en 2019 y en el texto curatorial de ese año señaló que “sus textos tienden al exceso, a la desmesura, al melodrama, al camp, a la anécdota escatológica y al relato fuera de lugar”. Su texto curatorial de la muestra en el Reina Sofía describe su trayectoria como “un derrotero torcido, más próximo al desvío, el traspié y la desorientación que a la estabilidad de un programa estético direccionado”.

Según Luis Felipe Noé, Greco significó “la liberación del prejuicio, para él no había límites” y su propósito fue escandalizar como cuando en París, en la galería Creuze, presentó “30 ratas de la Nueva Generación”, ratas vivas por cuyo olor lo obligaron a retirarlas dando por finalizada su muestra.

Alberto Greco obra 1 ¡Viva el Arte Vivo! llega al Reina Sofía con una propuesta que recupera a Alberto Greco como artista-mito, precursor del arte conceptual y figura central del informalismo argentino. Alberto Greco La escritura está ligada a toda su obra y como poeta asistió a talleres literarios de Bioy Casares, Oliverio Girondo, Ernesto Sábato. Escribió “Besos Brujos” en 1965 a la manera de un diario, un collage de escritura fragmentada , manchas, grafismos , datos, retratos en los que anticipa su suicidio y que se mostraría en Klemm en 2015.

A través de los años y desde esta columna nos hicimos eco de su trayectoria en el arte, nacido de Buenos Aires en 1931, se suicidó en Barcelona en 1965. Escribió el Manifiesto de Vivo Dito o Arte Vivo en 1963, en el que explicita su posición artística: la acción de señalar con el dedo dota a contextos y situaciones de un valor imprevisto y susceptible de convertirse en obra de arte. Sus Vivo-Ditos se basan en la idea de que la obra ya se encuentra realizada y sólo es necesario señalarla. Un artista pionero del Arte Conceptu

Alberto Greco integró el Movimiento Informalista Argentino con Kenneth Kemble, Enrique Barilari, Fernando Maza, Olga López, Luis Wells, Mario Pucciarelli. Cuando integró este Movimiento pintó telas muy oscuras, matéricas que dejaba a la intemperie, aparecían modificadas por el viento, la lluvia, el hollín y su propia orina. Greco creía en la pintura-grito, en la pintura -aventura. Su vida errante, aventurera, provocativa, es su obra. De allí que Antonio Saura , uno de los grandes pintores españoles del siglo XX y con quien pintó obras que referían al asesinato de Kennedy, se refería a su obra como “un fragmento de vida, parte de un todo inconcluso, proliferante y generoso, un lugar de encuentros y de experiencias en el que se reúnen azarosos acontecimientos, lúcidas afirmaciones , dramáticas situaciones y alzamientos bienaventurados” . Jgó con la muerte hasta que ella llegó convirtiéndolo en un verdadero artista- mito.

