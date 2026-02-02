"In minor key": la Bienal de Venecia 2026 invita a bajar el volumen del mundo Por Laura Feinsilber + Seguir en









La última visión curatorial de la camerunesa Koyo Kouoh reivindica las frecuencias bajas, la poesía y el arte como espacio de consuelo, lejos de la grandilocuencia y la saturación de imágenes.

La última visión curatorial de Koyo Kouoh reivindica las frecuencias bajas, la poesía y el arte como espacio de consuelo, lejos de la grandilocuencia y la saturación de imágenes. Matías Duville

La 61° Bienal de Venecia se realizará entre el 9 de mayo y el 22 de noviembre de 2026 bajo el título “In minor key” (es español “En modo menor”). Koyo Kouoh, su curadora, nacida en Camerún en 1967 y fallecida repentinamente en Basilea, Suiza, en mayo de 2025, había propuesto en su texto curatorial “cambiar a una marcha más lenta y sintonizar frecuencias de modo menor”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En su poético texto señalaba que las tonalidades menores rechazan la grandilocuencia orquestal y las marchas militares a paso de ganso, cobrando vida en los tonos tranquilos, las frecuencias bajas, los consuelos de la poesía, todos portales de improvisación hacia un lugar y una manera “más allá”.

El modo menor requiere una atención, apela a las emociones. Esta Bienal invita a “las señales persistentes de la tierra y la vida, conectando con las frecuencias del alma”. En música, se asocia a menudo con extrañeza, melancolía y dolor. Aquí también manifiesta su alegría, consuelo, esperanza y trascendencia. La visión de la curadora se basa en una profunda confianza en los artistas “como intérpretes vitales de la condición social y psíquica , catalizadores de nuevas relaciones y posibilidades”.

En su texto, sigue Koyo Kouoh, la Bienal 2026 no pretende ser “una letanía de comentarios sobre los acontecimientos mundiales, ni una indiferencia o evasión ante las crisis agravadas y su continua intersección Entonces propone una conexión radial con el hábitat natural del arte y su papel en la sociedad que es lo emocional, lo visual, lo sensorial, lo afectivo, lo subjetivo . Todas estas palabras nos hacen reflexionar sobre cómo han sido descartadas del vocabulario estético así como la palabra belleza totalmente denostada.

koyo kouoh La artista camerunesa Koyo Kouh falleció en 2025 y dejó un legado que se verá en la Bienal 2026 de Venecia. Confiemos en que haya cambios y como lo señalaba Jean Baudrillard en “El complot del arte”, “las imágenes actuales no dejan huellas, carecen de consecuencias estéticas, hay una profusión de imágenes en las que no hay nada que ver”.

Kouoh fue curadora en jefe del Zeitz Museo de Arte Contemporáneo en Cape Town, directora artística de RAW Material Company, un centro de arte, conocimiento y sociedad en Dakar y parte de los equipos curatoriales en Documenta 12 (2002) y Documenta 13 (2012) en Kassel, Alemania. Entre sus publicaciones: Un siglo de Figuración Negra en Pintura (2022). Le fue otorgado el Gran Premio Beret Oppenheim 2020 por sus logros en el campo del arte. El comienzo de su texto curatorial es una invitación a bajar el ritmo porque aunque se pierde en la angustiosa cacofonía del caos actual que azota el mundo, la música continua: Respira profundamente/ Exhala/ Baja los hombros/ Cierra los ojos, lo que está en consonancia con un pensamiento de la escritora estadounidense Tony Morrison a quien cita: “en nuestros mitos, en nuestras canciones, ahí están las semillas. No es posible centrarse constantemente en la crisis Hay que tener amor y magia; así es la vida". El artista argentino que nos representará en Venecia 2026 es Matías Duville (Quilmes, 1974) que presentará “Monitor Yin Yang”, un dibujo a gran escala en sal y carbón que cubre el suelo de 40 metros de largo, bajo la curaduría de Josefina Barcia. Este artista , de gran destreza en el uso de la carbonilla , ha realizado muestras memorables en Barro, Bienal Sur, en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta Recordamos en 2015, una inmensa instalación realizada con asfalto Su imagen en general, paisajes desolados, monocromáticos. Según el artista el proyecto conjuga lo experimental y lo contemplativo, en sintonía con la propuesta curatorial de Koyo Kouoh y confiesa que son paisajes mentales sin ninguna referencia a la ecología.

Temas Arte