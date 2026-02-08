SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

8 de febrero 2026 - 11:30

Por qué el picante ayuda a regular la temperatura y cómo incorporarlo a tus platos de verano

Lejos de sumar calor, el picante activa la transpiración y ayuda al cuerpo a refrescarse. Cómo usarlo en comidas livianas durante el verano.

El picante se cuela en platos de verano y activa una reacción del cuerpo que puede ayudar a sobrellevar el calor.

En pleno verano, una comida picante parece lo último que elegirías, pero el cuerpo reacciona con un mecanismo inesperado: la transpiración. La clave está en la capsaicina, que “engaña” al sistema nervioso y empuja al organismo a disipar calor cuando el sudor se evapora.

El truco no es mágico ni funciona igual para todos. En un clima húmedo, el sudor tarda más en evaporarse y el alivio se siente menos. Aun así, con dosis moderadas y combinaciones frescas, el picante puede sumarse a tu rutina sin convertir el almuerzo en una prueba de resistencia.

niamhoshea-green-8667981_1280
Una pizca de ají molido en ensaladas y vinagretas suma picante con control, ideal para comidas frescas de verano.

Por qué el picante ayuda a regular la temperatura interna

La capsaicina, presente en plantas del género Capsicum, activa receptores nerviosos vinculados a la sensación de “quemazón”. Esa señal dispara una respuesta típica: sudás, aumenta la circulación en la piel y el cuerpo busca enfriarse. Cuando el sudor se evapora, se lleva parte del calor y deja una sensación de alivio.

Para que se note de verdad, la evaporación tiene que jugar a favor. En ambientes secos, el sudor se seca rápido y el efecto se potencia. En cambio, con mucha humedad, la transpiración queda “pegada” a la piel y cuesta más bajar la temperatura. Además, si tenés mucha tolerancia al picante, la respuesta puede ser más suave.

Cómo incorporar el picante a los platos y comidas de verano

La forma más fácil es sumar picante a preparaciones frías. Probalo en gazpachos, sopas frías o ensaladas: unas gotas de salsa picante o una pizca de ají seco ya cambian el perfil del plato. También funciona con frutas: sandía, mango o ananá con un toque de chile en polvo aportan contraste y resaltan el dulzor.

Otra idea es usarlo como condimento final, así controlás la intensidad: vinagretas con limón y una pizca de chile, aceites infusionados con guindillas para rociar tomates o pescados, o una limonada bien fría con apenas un toque de cayena o jengibre. Si recién empezás, arrancá por sabores más amables y tené a mano yogur o leche: la caseína ayuda más que el agua cuando te pasás.

Otros consejos para bajar la temperatura corporal en verano

El primer aliado sigue siendo el más simple: hidratación constante. Tomar agua de manera regular ayuda a mantener estable la temperatura y reduce el riesgo de un golpe de calor. Si el cuerpo ya está al límite, cualquier truco culinario queda corto.

También sirve enfriar zonas puntuales: muñecas, tobillos y cuello responden rápido a un paño húmedo o un chorro de agua fresca. Y, del lado de la comida, conviene elegir opciones livianas: frutas y verduras, platos menos copiosos y menos frituras, para no sumar más “carga” térmica cuando el día ya aprieta.

