Por qué el picante ayuda a regular la temperatura y cómo incorporarlo a tus platos de verano + Seguir en









Lejos de sumar calor, el picante activa la transpiración y ayuda al cuerpo a refrescarse. Cómo usarlo en comidas livianas durante el verano.

El picante se cuela en platos de verano y activa una reacción del cuerpo que puede ayudar a sobrellevar el calor. Pixabay

En pleno verano, una comida picante parece lo último que elegirías, pero el cuerpo reacciona con un mecanismo inesperado: la transpiración. La clave está en la capsaicina, que “engaña” al sistema nervioso y empuja al organismo a disipar calor cuando el sudor se evapora.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El truco no es mágico ni funciona igual para todos. En un clima húmedo, el sudor tarda más en evaporarse y el alivio se siente menos. Aun así, con dosis moderadas y combinaciones frescas, el picante puede sumarse a tu rutina sin convertir el almuerzo en una prueba de resistencia.

niamhoshea-green-8667981_1280 Una pizca de ají molido en ensaladas y vinagretas suma picante con control, ideal para comidas frescas de verano. Pixabay Por qué el picante ayuda a regular la temperatura interna La capsaicina, presente en plantas del género Capsicum, activa receptores nerviosos vinculados a la sensación de “quemazón”. Esa señal dispara una respuesta típica: sudás, aumenta la circulación en la piel y el cuerpo busca enfriarse. Cuando el sudor se evapora, se lleva parte del calor y deja una sensación de alivio.

Para que se note de verdad, la evaporación tiene que jugar a favor. En ambientes secos, el sudor se seca rápido y el efecto se potencia. En cambio, con mucha humedad, la transpiración queda “pegada” a la piel y cuesta más bajar la temperatura. Además, si tenés mucha tolerancia al picante, la respuesta puede ser más suave.

Embed - ¿Chile para combatir el calor? | La ciencia del picante Cómo incorporar el picante a los platos y comidas de verano La forma más fácil es sumar picante a preparaciones frías. Probalo en gazpachos, sopas frías o ensaladas: unas gotas de salsa picante o una pizca de ají seco ya cambian el perfil del plato. También funciona con frutas: sandía, mango o ananá con un toque de chile en polvo aportan contraste y resaltan el dulzor.

Otra idea es usarlo como condimento final, así controlás la intensidad: vinagretas con limón y una pizca de chile, aceites infusionados con guindillas para rociar tomates o pescados, o una limonada bien fría con apenas un toque de cayena o jengibre. Si recién empezás, arrancá por sabores más amables y tené a mano yogur o leche: la caseína ayuda más que el agua cuando te pasás. Otros consejos para bajar la temperatura corporal en verano El primer aliado sigue siendo el más simple: hidratación constante. Tomar agua de manera regular ayuda a mantener estable la temperatura y reduce el riesgo de un golpe de calor. Si el cuerpo ya está al límite, cualquier truco culinario queda corto. También sirve enfriar zonas puntuales: muñecas, tobillos y cuello responden rápido a un paño húmedo o un chorro de agua fresca. Y, del lado de la comida, conviene elegir opciones livianas: frutas y verduras, platos menos copiosos y menos frituras, para no sumar más “carga” térmica cuando el día ya aprieta.

Temas verano