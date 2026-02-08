En pleno verano, una comida picante parece lo último que elegirías, pero el cuerpo reacciona con un mecanismo inesperado: la transpiración. La clave está en la capsaicina, que “engaña” al sistema nervioso y empuja al organismo a disipar calor cuando el sudor se evapora.
Por qué el picante ayuda a regular la temperatura y cómo incorporarlo a tus platos de verano
Lejos de sumar calor, el picante activa la transpiración y ayuda al cuerpo a refrescarse. Cómo usarlo en comidas livianas durante el verano.
-
Cuánto sale ahuyentar a los mosquitos en el verano 2026: alternativas y precios
-
Cuánto salen los mini ventiladores y aires acondicionados en 2026: opciones, precios y modelos
El truco no es mágico ni funciona igual para todos. En un clima húmedo, el sudor tarda más en evaporarse y el alivio se siente menos. Aun así, con dosis moderadas y combinaciones frescas, el picante puede sumarse a tu rutina sin convertir el almuerzo en una prueba de resistencia.
Por qué el picante ayuda a regular la temperatura interna
La capsaicina, presente en plantas del género Capsicum, activa receptores nerviosos vinculados a la sensación de “quemazón”. Esa señal dispara una respuesta típica: sudás, aumenta la circulación en la piel y el cuerpo busca enfriarse. Cuando el sudor se evapora, se lleva parte del calor y deja una sensación de alivio.
Para que se note de verdad, la evaporación tiene que jugar a favor. En ambientes secos, el sudor se seca rápido y el efecto se potencia. En cambio, con mucha humedad, la transpiración queda “pegada” a la piel y cuesta más bajar la temperatura. Además, si tenés mucha tolerancia al picante, la respuesta puede ser más suave.
Cómo incorporar el picante a los platos y comidas de verano
La forma más fácil es sumar picante a preparaciones frías. Probalo en gazpachos, sopas frías o ensaladas: unas gotas de salsa picante o una pizca de ají seco ya cambian el perfil del plato. También funciona con frutas: sandía, mango o ananá con un toque de chile en polvo aportan contraste y resaltan el dulzor.
Otra idea es usarlo como condimento final, así controlás la intensidad: vinagretas con limón y una pizca de chile, aceites infusionados con guindillas para rociar tomates o pescados, o una limonada bien fría con apenas un toque de cayena o jengibre. Si recién empezás, arrancá por sabores más amables y tené a mano yogur o leche: la caseína ayuda más que el agua cuando te pasás.
Otros consejos para bajar la temperatura corporal en verano
El primer aliado sigue siendo el más simple: hidratación constante. Tomar agua de manera regular ayuda a mantener estable la temperatura y reduce el riesgo de un golpe de calor. Si el cuerpo ya está al límite, cualquier truco culinario queda corto.
También sirve enfriar zonas puntuales: muñecas, tobillos y cuello responden rápido a un paño húmedo o un chorro de agua fresca. Y, del lado de la comida, conviene elegir opciones livianas: frutas y verduras, platos menos copiosos y menos frituras, para no sumar más “carga” térmica cuando el día ya aprieta.
- Temas
- verano
Dejá tu comentario