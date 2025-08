Ámbito Debate presenta "Turismo de Alta Gama": una cita con los máximos referentes de la industria de los viajes y el ocio

Pablo Aperio, CEO de Travel Services, considera que cuando se habla de los desafíos del turismo de alta gama en Argentina y en la región, “el primer concepto a tener en cuenta es ‘adaptación’. Y esto no solo se refiere a adaptarse al cambio de moneda o a las condiciones económicas que ya todos conocemos, sino a adaptarse a un viajero de lujo que cambió, y mucho. Hoy no alcanza con ofrecer hoteles boutique o cinco estrellas, el verdadero lujo está en el valor real que uno puede sumar a una experiencia. Y eso no se reemplaza con algoritmos ni se compra con una tarjeta black”, cuenta.