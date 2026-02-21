Año nuevo chino 2026: los 10 objetos que tenés que eliminar de tu casa, según el Feng Shui

Tras el comienzo de la celebración asiática hay una serie de tradiciones que se pueden aprovechar para la renovación de energías.

Los 10 objetos que debes sacar de tu casa en el Año nuevo chino.

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero y se extiende hasta el 5 de febrero de 2027, marcando el inicio de un nuevo ciclo en el calendario lunisolar. Este año estará gobernado por el Caballo de Fuego, un símbolo que, según los especialistas, anuncia un período de transformación y energía renovada. Para aprovechar al máximo esta etapa, el Feng Shui recomienda deshacerse de objetos que bloquean el flujo de energía positiva en el hogar.

La celebración del Año Nuevo Chino es un momento clave para renovar los espacios y eliminar elementos que generan estancamiento. Según las tradiciones asiáticas, desechar ciertos objetos no solo libera espacio físico, sino que también permite la entrada de nuevas energías y oportunidades. A continuación, se detallan los elementos que, según el Feng Shui, deben retirarse del hogar para comenzar el año con armonía y prosperidad.

Lo que se recomienda deshacerse en este año nuevo Chino.

Las prendas agujereadas, desteñidas o que ya no se usan ocupan espacio innecesario y representan un apego al pasado. Donar estas prendas no solo libera espacio físico, sino que también renueva las energías del hogar.

El Feng Shui sugiere conservar solo dos juegos de sábanas por cama. Aquellas que estén desgastadas o en mal estado deben descartarse para mantener un ambiente ordenado y armonioso.

3. Recipientes de comida sin tapa

Los tuppers de plástico o vidrio que han perdido sus tapas o están en mal estado suelen acumularse sin utilidad. Eliminarlos ayuda a mantener la cocina organizada y libre de energías estancadas.

4. Vajilla incompleta o dañada

Platos de diferentes colores, cubiertos deformados o cucharas antiguas que ya no sirven deben revisarse. Seleccionar solo los elementos en buen estado y descartar el resto mejora la circulación de energía en el espacio.

5. Cajas vacías de electrodomésticos

Estas cajas suelen ocupar lugar en alacenas o armarios sin ningún propósito útil. Deshacerse de ellas libera espacio para objetos de uso cotidiano y favorece la fluidez energética.

6. Documentación antigua e innecesaria

La acumulación de papeles obstruye el flujo de energía positiva. Clasificar y desechar aquellos documentos que ya no tienen valor legal o práctico es esencial para mantener un ambiente claro y equilibrado.

7. Muebles que no se utilizan

Los muebles que ocupan espacio sin cumplir una función práctica generan desorden visual y energético. Retirarlos permite una mejor distribución del ambiente y promueve la armonía.

8. Flores secas o marchitas

Las flores que han perdido su frescura simbolizan decadencia y estancamiento. Reemplazarlas por flores nuevas atrae alegría y vitalidad al hogar.

9. Frascos y envases vacíos

Tanto los recipientes de vidrio como los de plástico que ya no se usan pueden generar malos olores y un impacto visual negativo. Eliminarlos contribuye a mantener un espacio limpio y agradable.

10. Teléfonos fijos en desuso

Este artefacto, que ya no cumple una función práctica en la mayoría de los hogares, ocupa espacio innecesario. Retirarlo ayuda a modernizar el ambiente y favorece la entrada de energías renovadas.