Shein, bajo investigación de la Unión Europea por venta de muñecas sexuales de apariencia infantil

La Comisión Europea abrió un expediente formal contra la plataforma china por posibles incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales en la UE.

La Unión Europea inició este martes una investigación formal contra Shein por presuntos incumplimientos en materia de seguridad, transparencia algorítmica y protección de usuarios, tras detectar riesgos vinculados a productos ilegales , diseño adictivo y sistemas de recomendación

La investigación se abrió en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y se centra en tres cuestiones fundamentales : la venta de productos ilegales en la plataforma -incluido contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil (MASI) , como muñecas sexuales con apariencia infantil-, el uso de técnicas de diseño adictivas para retener la atención de los usuarios y la falta de transparencia en la forma en que se recomiendan productos a los consumidores.

Según informó la Comisión, el expediente busca determinar si la empresa incumplió obligaciones clave de la normativa europea sobre contenidos y servicios en línea, vigente para las principales plataformas desde finales de 2023.

El análisis se organiza en tres grandes áreas . En primer lugar, se evaluará el diseño adictivo y el bienestar del usuario , es decir, funciones que fomentan una interacción excesiva con la plataforma, como sistemas de recompensa que otorgan puntos o incentivos.

En segundo lugar, se examinará si Shein dispone de sistemas adecuados para prevenir la venta de productos ilegales dentro de la UE , incluidos contenidos que podrían constituir MASI . En virtud de la DSA, las plataformas en línea de gran tamaño deben evaluar y mitigar los riesgos asociados a sus servicios.

La empresa ya estaba bajo la lupa de la Comisión desde noviembre del año pasado, luego de que se conocieran informes sobre la venta de muñecas sexuales de apariencia infantil y otros productos ilegales en Francia.

El tercer eje de la investigación se enfoca en cómo se recomiendan productos y contenidos a los usuarios. La normativa europea establece que las plataformas deben explicar claramente los principales parámetros de sus sistemas de recomendación y ofrecer, al menos, una opción que no se base en la elaboración de perfiles.

La Comisión anticipó que realizará una investigación exhaustiva, que puede incluir nuevas solicitudes de información, entrevistas y medidas de seguimiento. En caso de confirmarse las infracciones, Bruselas podrá imponer medidas provisionales, aceptar compromisos vinculantes de la empresa o adoptar una decisión de incumplimiento que podría derivar en multas de gran magnitud. La DSA no fija un plazo máximo para la finalización de los procedimientos.

“La Ley de Servicios Digitales (DSA) garantiza la seguridad de los compradores, protege su bienestar y les proporciona información sobre los algoritmos con los que interactúan”, declaró Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, seguridad y democracia. “Evaluaremos si Shein respeta estas normas y su responsabilidad”, añadió en un comunicado.

La respuesta de Shein

En declaraciones a Euronews Next, la compañía aseguró que se toma muy en serio sus obligaciones bajo la DSA y que siempre ha cooperado plenamente con la Comisión Europea. “En los últimos meses, hemos seguido invirtiendo significativamente en medidas para reforzar nuestro cumplimiento con la DSA. Estas incluyen evaluaciones exhaustivas de riesgos sistémicos y marcos de mitigación, mayor protección para los usuarios más jóvenes y un trabajo continuo para diseñar nuestros servicios de manera que promuevan una experiencia de usuario segura y confiable”, señaló la empresa.

Tras los problemas identificados el año pasado, Shein afirmó que aceleró la implementación de medidas de seguridad adicionales en torno a productos con restricción de edad y que también mejoró sus herramientas de detección.

La compañía agregó: “Proteger a los menores y reducir el riesgo de contenido y comportamientos dañinos son fundamentales para el desarrollo y la operación de nuestra plataforma. Compartimos el objetivo de las autoridades de garantizar un entorno en línea seguro y confiable y seguiremos colaborando de forma constructiva”.

La investigación se da en un contexto de creciente controversia por la expansión de la marca en Europa. En noviembre del año pasado, Shein abrió su primera tienda permanente en París, dentro del histórico BHV Marais, uno de los grandes almacenes más emblemáticos de la capital francesa.

La apertura generó una fuerte polémica y una petición en línea contra la tienda reunió más de 120.000 firmas. Grupos de protección infantil y ambientalistas criticaron a la marca, mientras decenas de manifestantes se concentraron frente al local.

Fundada en China en 2012 y con sede actual en Singapur, Shein se consolidó rápidamente como una de las principales potencias mundiales de la moda rápida. Al comercializar principalmente productos fabricados en China a precios muy bajos, la empresa recibió críticas por denuncias de que sus cadenas de suministro podrían estar vinculadas a trabajo forzoso, incluso en la región de Xinjiang, donde organizaciones de derechos humanos sostienen que Pekín cometió graves abusos contra la etnia uigur y otras minorías musulmanas.