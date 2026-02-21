Tiene menos de 1200 habitantes, un entorno rural de ensueño y está a 120 kilómetros de Buenos Aires

Calles de tierra, gastronomía casera y ritmo lento: la escapada cerca del AMBA ideal para desenchufar un fin de semana.

Los pueblos que la gente visita con frecuencia para escapar de la ciudad

A veces la mejor salida no implica viajar cientos de kilómetros ni gastar una fortuna. A poco más de una hora y media del área metropolitana todavía sobreviven pueblos donde el tiempo corre distinto . Allí la señal del celular va y viene, los negocios cierran al mediodía y la sobremesa manda.

En esa categoría aparece un destino cada vez más comentado entre quienes buscan cortar con la rutina sin organizar grandes vacaciones. No tiene shopping ni bares nocturnos, y justamente ahí está la gracia: tranquilidad real , de la que obliga a bajar un cambio en Villa Lía .

El fenómeno no es nuevo. Desde la pandemia creció el turismo de cercanía y varios pueblos rurales volvieron a recibir visitantes. Algunos lograron sostener la llegada de viajeros; otros dependen de fines de semana largos. Este caso parece ubicarse en un punto intermedio, todavía chico, todavía auténtico.

Villa Lía: uno de los puntos geográficos que sobrevive al paso del timepo

Villa Lía se encuentra dentro del partido de San Antonio de Areco , a unos 120 kilómetros de la Buenos Aires. Es un poblado rural de menos de 1200 habitantes , rodeado de campos y caminos de tierra donde el tránsito pesado prácticamente no existe.

Su origen está ligado al ferrocarril: como tantos pueblos bonaerenses, nació alrededor de la estación. Cuando el tren dejó de pasar con regularidad, la localidad quedó en pausa. Esa quietud terminó convirtiéndose en su principal atractivo.

El visitante se encuentra con casas bajas de otra época, veredas anchas y almacenes que cumplen doble función: despensa y punto social. No hay grandes cadenas comerciales ni carteles luminosos. La iluminación nocturna es tenue y el silencio domina la escena.

Qué se puede hacer en Villa Lía

La actividad principal es simple: caminar. Suena obvio, pero en la práctica es lo que la mayoría busca. Recorrer las calles de tierra, mirar fachadas antiguas y sentarse en la plaza es parte del plan.

También aparecen propuestas concretas:

Pulperías y almacenes históricos con comidas caseras.

Bicicleteadas por caminos rurales.

Ferias artesanales los fines de semana.

Fotografía rural, muy elegida por aficionados.

Villa Lía: punto clave para escapar de la rutina Municipalidad de San Antonio de Areco

La gastronomía funciona como ancla del paseo. Pastas, carnes a la parrilla y tortas caseras son protagonistas. No hay menú gourmet ni pretensión urbana; el atractivo pasa por la abundancia y la receta tradicional.

Algunos visitantes llegan esperando un parque temático gauchesco y se sorprenden porque el pueblo no está armado para el turista. Puede haber días muy tranquilos, incluso demasiado para quien necesita movimiento. Justamente esa falta de espectáculo armado es lo que otros valoran como experiencia genuina.

Cómo ir hasta Villa Lía

El acceso principal es por ruta. Desde Capital se toma Acceso Norte hasta la Ruta Nacional 8 y luego desvío hacia San Antonio de Areco. Desde allí restan unos pocos kilómetros por camino asfaltado y un tramo rural corto. El tiempo estimado para llegar al lugar es de una hora y cuarenta minutos aproximadamente, según el tránsito. Sin embargo, se puede ir en transporte público hasta Areco y desde allí arribar a Villa Lía en remis.

Conviene cargar combustible antes de entrar y llevar efectivo. Aunque cada vez hay más pagos digitales, todavía varios comercios trabajan a la antigua.

El mejor momento suele ser por la mañana o cerca del atardecer, cuando baja la temperatura y el pueblo muestra su postal más buscada: vereda, mate y silencio. No siempre hay grandes eventos, pero ahí radica su encanto. A veces, el plan es simplemente no hacer nada. Y disfrutar de la tranquilidad por fuera de la agobiante rutina.