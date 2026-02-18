Polonia prohíbe vehículos chinos en bases militares por riesgos de seguridad + Seguir en









El gobierno local impuso restricciones preventivas ante el temor de que sensores y sistemas digitales puedan captar información sensible en instalaciones de defensa.

Polonia se pone estricta con los vehículos eléctricos

El gobierno de Polonia resolvió impedir el ingreso de autos fabricados en China a instalaciones militares, en una decisión vinculada a la protección de datos estratégicos y la seguridad nacional. La medida fue confirmada por el ejército polaco, que explicó que la restricción responde a la posibilidad de que sensores y sistemas electrónicos integrados en estos automóviles puedan recopilar información sensible.

Según el comunicado oficial difundido en Varsovia, las autoridades consideran que los sistemas de cámaras, radares y conectividad presentes en muchos modelos actuales representan un potencial riesgo en entornos donde se maneja información clasificada. Por ese motivo, se determinó bloquear el acceso de estos vehículos a bases y áreas bajo control militar.

Los requisitos del gobierno polaco No obstante, el ejército aclaró que podrán autorizarse excepciones si se desactivan determinadas funciones tecnológicas y se implementan protocolos adicionales de seguridad establecidos por cada instalación. Es decir, el veto no es absoluto, pero exige condiciones estrictas para minimizar cualquier vulnerabilidad.

Como parte del mismo paquete de medidas, también se prohibió conectar teléfonos corporativos a los sistemas de infoentretenimiento de vehículos de origen chino, con el objetivo de evitar posibles filtraciones o transferencias de datos.

tesla autos electricos El movimiento de Polonia se suma al creciente debate internacional sobre la seguridad de datos, la conectividad vehicular y los riesgos asociados a tecnologías importadas en sectores estratégicos. Reuters Las restricciones no alcanzan a dependencias militares de acceso público, como hospitales, bibliotecas, fiscalías o clubes de guarnición. Desde el Ministerio de Defensa señalaron que la decisión es de carácter preventivo y se enmarca en prácticas adoptadas por otros miembros de la OTAN, orientadas a reforzar la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas.

El movimiento de Polonia se suma al creciente debate internacional sobre la seguridad de datos, la conectividad vehicular y los riesgos asociados a tecnologías importadas en sectores estratégicos.

