Si no hiciste la recategorización del monotributo, esto es lo que puede hacer ARCA + Seguir en









El organismo fiscal informó a los contribuyentes las sanciones correspondientes por no haber actualizado los datos correspondientes antes del 5 de febrero.

ARCA: las sanciones por no realizar la recategorización del monotributo en febrero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cerró el 5 de febrero el plazo para la primera recategorización del monotributo del año. Quienes no completaron el trámite deben verificar su situación fiscal, ya que esta actualización define la categoría y el monto de la cuota mensual para los próximos seis meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ajuste del 14,28% en los topes del régimen simplificado se basó en la inflación del segundo semestre de 2025. Aunque, solo afecta a quienes superaron o quedaron por debajo de los límites de su categoría en los últimos 12 meses.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Qué pasa si no hice la recategorización del monotributo La omisión en la recategorización genera consecuencias distintas según el caso. Si el contribuyente debía descender de categoría, no enfrenta sanciones. Sin embargo, si correspondía ascender de escala y no se realizó el trámite, ARCA puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional.

El organismo también está facultado para recategorizar de oficio al monotributista a partir de marzo, utilizando datos de facturación, consumo de energía eléctrica, superficie afectada a la actividad y alquileres. Estos indicadores permiten determinar la categoría correcta dentro del régimen simplificado, incluso si las facturas se emitieron o cobraron con posterioridad al período de actividad.

ARCA: escalas vigentes del monotributo Las cuotas mensuales del monotributo para el período febrero-agosto 2026 son las siguientes:

Categoría A: $42.386,74

Categoría B: $48.250,78

Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (venta de bienes)

Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)

Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)

Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)

Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)

Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)

Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)

Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)

Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes) Cuándo es la próxima recategorización del monotributo en 2026 La próxima recategorización del monotributo está prevista para agosto de 2026. Este proceso se realiza cada seis meses y considera los ingresos declarados en el período anterior. Los contribuyentes deben estar atentos a los plazos establecidos por ARCA para evitar sanciones o ajustes automáticos en su categoría.

Temas ARCA

Monotributo