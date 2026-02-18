SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de febrero 2026 - 09:16

Autos chinos en febrero 2026: modelos, versiones y precios en la Argentina

Con un mercado cada vez más apoyado en la importación y el impulso del cupo de electrificados, las marcas de origen asiático amplían su oferta y ya rondan el 7% de participación.

Los autos chinos pisan cada vez más fuerte en el país

Los autos chinos pisan cada vez más fuerte en el país

El negocio de los autos 0km atraviesa una etapa de fuerte expansión. En 2025 se patentaron 612.178 unidades, un crecimiento interanual del 47,8% y el volumen más alto desde 2018, según informó ACARA. Este repunte consolidó la recuperación del sector, aunque también profundizó la dependencia de los vehículos importados.

En ese escenario, las automotrices chinas aceleraron su avance. Su participación pasó del 0,9% a comienzos de 2025 a casi el 7% en enero de 2026, tras haber promediado cerca del 2,2% durante el año pasado. Dentro de ese grupo, BAIC se posicionó como la firma china con mayor volumen de ventas en el país.

Informate más

Un factor determinante es el régimen que habilita la importación de hasta 50.000 unidades electrificadas por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que el valor FOB no supere los US$16.000. Esta herramienta fortaleció la llegada de versiones híbridas y eléctricas, ampliando el abanico disponible en concesionarios.

A continuación, el listado completo de modelos y precios vigentes en febrero de 2026:

Haval

  • Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000

  • Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000

  • Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990

  • Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990

  • H6 2WD: u$s36.500

  • H6 4WD: u$s39.900

  • H6 GT 4WD: u$s44.400

  • H6 HEV Deluxe: u$s33.500

  • H6 HEV Supreme: u$s35.500

HAVAL

Ora

  • Ora 03 Deluxe: u$s31.000

ORA

Poer

  • Poer Elite 2WD: u$s28.730

  • Poer Elite 4WD: u$s32.697

  • Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990

poer

Tank

  • Tank 300: u$s51.900

TANK

Jetour

  • X50: u$s26.600

  • T2: u$s54.900

  • T1: u$s51.900

  • Dashing: u$s38.500

  • X70 Plus: u$s40.500

  • X70 1.5T AT: u$s31.500

JETOUR

BYD

  • Dolphin Mini GL: u$s22.990

  • Dolphin Mini GS: u$s23.990

  • Yuan Pro GL: u$s29.990

  • Yuan Pro GS: u$s30.990

  • Song Pro GL: u$s34.990

  • Song Pro GS: u$s36.990

BYD

Maxus

  • T60 MT: u$s32.000

  • T60 AT: u$s36.000

  • T90: u$s43.000

  • T90 EV: u$s72.000

  • D90: u$s66.000

maxus

Chery

  • Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000

  • Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500

  • Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s33.500

  • Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s32.900

  • Tiggo 8 Pro Luxury: u$s46.600

CHERY

BAIC

X35 Fashion: u$s25.500

X35 Fashion Plus: u$s27.200

X35 Luxury: u$s28.200

X55 II Luxury: u$s39.700

X55 II Plus: u$s45.700

BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800

BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700

BJ40 3 Puertas: u$s61.300

BJ40 Plus: u$s63.900

BJ60 Mild Hybird: u$s78.600

U5 Plus: u$s25.600

EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900

EU5 Plus: u$s48.700

BAIC

MG

MG3 HEV Confort: u$s23.500

MG3 HEV Luxury: u$s25.900

MG ZS HEV Confort: u$s27.500

MG ZS HEV Luxury: u$s29.900

MG Cyberster: u$s130.000

MG Z NOTA 3

Skywell

ET5: u$s48.000

BE11: u$s58.000

SKY

DFSK

E5 PHEV: u$s34.500

Glory 500 Confort CVT: $34.500.000

Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00

DFSK

Foton

Tunland G7: $51.131.588

Tunland V9: $71.213.283

FOTON

JAC

S2 MT Intelligent FL: u$s19.900

JS2 Luxury LV: u$s21.900

JS4 LV: u$s27.500

JS4 Flagship: u$s29.500

JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900

JS8 Pro: u$s38.900

E30X Luxury: u$s30.500

T8 4X4 MT: u$s34.900

T9 Luxury: u$s38.500

jac

Kaiyi

X3: $31.400.000

KAIYI

Geely

EX5: u$s34.800

GEELY

Changan

CS55 Plus PHEV: u$s32.000

changan

GAC

GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500 según la versión

GS4 Emkoo HEV: u$s33.800

Aion ES: u$s33.800

GS8: u$s60.000

GAC

Forthing

T5 MT: u$s21.950

T5 HEV: u$s36.190

T5 EVO: u$s36.840

U-Tour: u$s40.221

FOTHING

Con una oferta cada vez más diversa —desde compactos urbanos hasta SUVs grandes, pick ups y deportivos eléctricos— las marcas chinas refuerzan su presencia en la Argentina. La combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad y el impulso de la electrificación explica el crecimiento sostenido de su participación en el mercado local.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias