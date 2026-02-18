El negocio de los autos 0km atraviesa una etapa de fuerte expansión. En 2025 se patentaron 612.178 unidades, un crecimiento interanual del 47,8% y el volumen más alto desde 2018, según informó ACARA. Este repunte consolidó la recuperación del sector, aunque también profundizó la dependencia de los vehículos importados.
Autos chinos en febrero 2026: modelos, versiones y precios en la Argentina
Con un mercado cada vez más apoyado en la importación y el impulso del cupo de electrificados, las marcas de origen asiático amplían su oferta y ya rondan el 7% de participación.
En ese escenario, las automotrices chinas aceleraron su avance. Su participación pasó del 0,9% a comienzos de 2025 a casi el 7% en enero de 2026, tras haber promediado cerca del 2,2% durante el año pasado. Dentro de ese grupo, BAIC se posicionó como la firma china con mayor volumen de ventas en el país.
Un factor determinante es el régimen que habilita la importación de hasta 50.000 unidades electrificadas por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que el valor FOB no supere los US$16.000. Esta herramienta fortaleció la llegada de versiones híbridas y eléctricas, ampliando el abanico disponible en concesionarios.
A continuación, el listado completo de modelos y precios vigentes en febrero de 2026:
Haval
-
Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000
Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000
Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990
Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990
H6 2WD: u$s36.500
H6 4WD: u$s39.900
H6 GT 4WD: u$s44.400
H6 HEV Deluxe: u$s33.500
H6 HEV Supreme: u$s35.500
Ora
-
Ora 03 Deluxe: u$s31.000
Poer
-
Poer Elite 2WD: u$s28.730
Poer Elite 4WD: u$s32.697
Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990
Tank
-
Tank 300: u$s51.900
Jetour
-
X50: u$s26.600
T2: u$s54.900
T1: u$s51.900
Dashing: u$s38.500
X70 Plus: u$s40.500
X70 1.5T AT: u$s31.500
BYD
-
Dolphin Mini GL: u$s22.990
Dolphin Mini GS: u$s23.990
Yuan Pro GL: u$s29.990
Yuan Pro GS: u$s30.990
Song Pro GL: u$s34.990
Song Pro GS: u$s36.990
Maxus
-
T60 MT: u$s32.000
T60 AT: u$s36.000
T90: u$s43.000
T90 EV: u$s72.000
D90: u$s66.000
Chery
-
Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000
Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500
Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s33.500
Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s32.900
Tiggo 8 Pro Luxury: u$s46.600
BAIC
X35 Fashion: u$s25.500
X35 Fashion Plus: u$s27.200
X35 Luxury: u$s28.200
X55 II Luxury: u$s39.700
X55 II Plus: u$s45.700
BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800
BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700
BJ40 3 Puertas: u$s61.300
BJ40 Plus: u$s63.900
BJ60 Mild Hybird: u$s78.600
U5 Plus: u$s25.600
EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900
EU5 Plus: u$s48.700
MG
MG3 HEV Confort: u$s23.500
MG3 HEV Luxury: u$s25.900
MG ZS HEV Confort: u$s27.500
MG ZS HEV Luxury: u$s29.900
MG Cyberster: u$s130.000
Skywell
ET5: u$s48.000
BE11: u$s58.000
DFSK
E5 PHEV: u$s34.500
Glory 500 Confort CVT: $34.500.000
Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00
Foton
Tunland G7: $51.131.588
Tunland V9: $71.213.283
JAC
S2 MT Intelligent FL: u$s19.900
JS2 Luxury LV: u$s21.900
JS4 LV: u$s27.500
JS4 Flagship: u$s29.500
JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900
JS8 Pro: u$s38.900
E30X Luxury: u$s30.500
T8 4X4 MT: u$s34.900
T9 Luxury: u$s38.500
Kaiyi
X3: $31.400.000
Geely
EX5: u$s34.800
Changan
CS55 Plus PHEV: u$s32.000
GAC
GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500 según la versión
GS4 Emkoo HEV: u$s33.800
Aion ES: u$s33.800
GS8: u$s60.000
Forthing
T5 MT: u$s21.950
T5 HEV: u$s36.190
T5 EVO: u$s36.840
U-Tour: u$s40.221
Con una oferta cada vez más diversa —desde compactos urbanos hasta SUVs grandes, pick ups y deportivos eléctricos— las marcas chinas refuerzan su presencia en la Argentina. La combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad y el impulso de la electrificación explica el crecimiento sostenido de su participación en el mercado local.
