Autos chinos en febrero 2026: modelos, versiones y precios en la Argentina

Con un mercado cada vez más apoyado en la importación y el impulso del cupo de electrificados, las marcas de origen asiático amplían su oferta y ya rondan el 7% de participación.

Los autos chinos pisan cada vez más fuerte en el país

El negocio de los autos 0km atraviesa una etapa de fuerte expansión. En 2025 se patentaron 612.178 unidades, un crecimiento interanual del 47,8% y el volumen más alto desde 2018, según informó ACARA. Este repunte consolidó la recuperación del sector, aunque también profundizó la dependencia de los vehículos importados.

En ese escenario, las automotrices chinas aceleraron su avance. Su participación pasó del 0,9% a comienzos de 2025 a casi el 7% en enero de 2026, tras haber promediado cerca del 2,2% durante el año pasado. Dentro de ese grupo, BAIC se posicionó como la firma china con mayor volumen de ventas en el país.

Un factor determinante es el régimen que habilita la importación de hasta 50.000 unidades electrificadas por año sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que el valor FOB no supere los US$16.000. Esta herramienta fortaleció la llegada de versiones híbridas y eléctricas, ampliando el abanico disponible en concesionarios.

A continuación, el listado completo de modelos y precios vigentes en febrero de 2026:

Haval Jolion 1.5 DCT Deluxe: u$s30.000

Jolion 1.5 7DCT Supreme: u$s33.000

Jolion PRO HEV Deluxe: u$s28.990

Jolion PRO HEV Supreme: u$s30.990

H6 2WD: u$s36.500

H6 4WD: u$s39.900

H6 GT 4WD: u$s44.400

H6 HEV Deluxe: u$s33.500

H6 HEV Supreme: u$s35.500 HAVAL Ora Ora 03 Deluxe: u$s31.000 ORA Poer Poer Elite 2WD: u$s28.730

Poer Elite 4WD: u$s32.697

Poer 4WD Super Luxury 8AT: u$s41.990 poer Tank Tank 300: u$s51.900 TANK Jetour X50: u$s26.600

T2: u$s54.900

T1: u$s51.900

Dashing: u$s38.500

X70 Plus: u$s40.500

X70 1.5T AT: u$s31.500 JETOUR BYD Dolphin Mini GL: u$s22.990

Dolphin Mini GS: u$s23.990

Yuan Pro GL: u$s29.990

Yuan Pro GS: u$s30.990

Song Pro GL: u$s34.990

Song Pro GS: u$s36.990 BYD Maxus T60 MT: u$s32.000

T60 AT: u$s36.000

T90: u$s43.000

T90 EV: u$s72.000

D90: u$s66.000 maxus Chery Tiggo 2 Pro Max MT Confort: u$s23.000

Tiggo 2 Pro Max CVT Confort: u$s25.500

Tiggo 4 Hybrid Premium: u$s33.500

Tiggo 7 Pro Hybrid Premium: u$s32.900

Tiggo 8 Pro Luxury: u$s46.600 CHERY BAIC X35 Fashion: u$s25.500

X35 Fashion Plus: u$s27.200 X35 Luxury: u$s28.200 X55 II Luxury: u$s39.700 X55 II Plus: u$s45.700 BJ30 Hybrid 4X2: u$s35.800 BJ30 Hybrid 4X4: u$s45.700 BJ40 3 Puertas: u$s61.300 BJ40 Plus: u$s63.900 BJ60 Mild Hybird: u$s78.600 U5 Plus: u$s25.600 EU 5 - 100% Eléctrico: u$s28.900 EU5 Plus: u$s48.700 BAIC MG MG3 HEV Confort: u$s23.500 MG3 HEV Luxury: u$s25.900 MG ZS HEV Confort: u$s27.500 MG ZS HEV Luxury: u$s29.900 MG Cyberster: u$s130.000 MG Z NOTA 3 Skywell ET5: u$s48.000 BE11: u$s58.000 SKY DFSK E5 PHEV: u$s34.500 Glory 500 Confort CVT: $34.500.000 Glory 580 Confort 7 asientos: $39.200.00 DFSK Foton Tunland G7: $51.131.588 Tunland V9: $71.213.283 FOTON JAC S2 MT Intelligent FL: u$s19.900 JS2 Luxury LV: u$s21.900 JS4 LV: u$s27.500 JS4 Flagship: u$s29.500 JS6 PHEV Euro VI: u$s33.900 JS8 Pro: u$s38.900 E30X Luxury: u$s30.500 T8 4X4 MT: u$s34.900 T9 Luxury: u$s38.500 jac Kaiyi X3: $31.400.000 KAIYI Geely EX5: u$s34.800 GEELY Changan CS55 Plus PHEV: u$s32.000 changan GAC GS3 Emzoom: entre u$s31.900 y u$s36.500 según la versión GS4 Emkoo HEV: u$s33.800 Aion ES: u$s33.800 GS8: u$s60.000 GAC Forthing T5 MT: u$s21.950 T5 HEV: u$s36.190 T5 EVO: u$s36.840 U-Tour: u$s40.221 FOTHING Con una oferta cada vez más diversa —desde compactos urbanos hasta SUVs grandes, pick ups y deportivos eléctricos— las marcas chinas refuerzan su presencia en la Argentina. La combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad y el impulso de la electrificación explica el crecimiento sostenido de su participación en el mercado local.