Años de Cultura Qatar Argentina y Chile 2025: cuando la diplomacia se expresa en arte y diálogo

La misión de alto nivel de Years of Culture Qatar-Argentine and Chile 2025 desembarcó con una agenda que combinó la música del Teatro Colón, debates urbanos, innovación y proyectos colaborativos.

Uno de los ejes del programa fue el Town Hall Doha Debates, celebrado en la Usina del Arte, con el tema ¿Cómo debemos reinventar la ciudad?

La misión de alto nivel de Años de Cultura Qatar-Argentina y Chile 2025 (Years of Culture Qatar-Argentine and Chile 2025) desembarcó en Buenos Aires y Santiago con una agenda que combinó la música del Teatro Colón , debates urbanos, innovación y proyectos colaborativos. Aquí, el relato de un encuentro entre economías, creatividad y diplomacia.

Cuando en el Faena o en la Usina del Arte uno habla de diplomacia cultural, puede sonar elegante, incluso algo relamida. Pero lo que desplegó la delegación qatarí entre Buenos Aires y Santiago, durante septiembre de 2025, no fue solamente un festival de imagen y protocolo: fue una operación fina, entre bastidores, para unir no solo culturas sino también economías, innovación y redes de comercio.

El momento más emblemático en Buenos Aires fue, sin duda, la llegada de la Orquesta Filarmónica de Qatar al mítico Teatro Colón. El debut latinoamericano generó tal expectación que el teatro decidió habilitar secciones de pie —algo que no se hacía en décadas— para satisfacer la demanda.

El director ejecutivo de la orquesta, Nasser Sahim , lo definió con emoción en una rueda de prensa: “Este concierto es un sueño hecho realidad. Los esperamos para una noche inolvidable”.Bajo la batuta del maestro Enrique Diemecke , el repertorio amalgamó la tradición argentina (Piazzolla, tangos) con composiciones contemporáneas qataríes, reflejando ese puente musical que los organizadores quieren fortalecer.

El bandoneonista Víctor Hugo Villena sumó su voz a esa conversación sonora: “Fue una oportunidad única para hacer conversar dos lenguajes tan distintos. La música demuestra que el encuentro entre culturas es siempre posible”.

Detrás de ese “acontecimiento artístico” estaban los diplomáticos de Años de Cultura: liderados por Mohammed Al Kuwari —exembajador de Qatar en México y asesor latinoamericano de la iniciativa— la delegación eligió Buenos Aires como punto de partida antes de cruzar a Chile.

2. Del arte al debate: ciudades, juventud y futuro urbano

La Orquesta no fue todo. Uno de los ejes del programa fue el Town Hall Doha Debates, celebrado en la Usina del Arte, con el tema ¿Cómo debemos reinventar la ciudad?

Allí participaron estudiantes argentinos, chilenos y qataríes, junto a expertos como Guadalupe Granero Realini (investigadora urbana), Akel Ismail Kahera (arquitectura islámica y urbanismo) y Nicholas Boys Smith (fundador de Create Streets, Reino Unido).

image

En la moderación, la periodista Malika Bilal impulsó un diálogo ágil: ¿densidad urbana o descentralización? ¿la ciudad del futuro puede evitar la gentrificación sin frenar su crecimiento competitivo? “El futuro de las ciudades no puede construirse de forma aislada”, dijo Amjad Atallah, director general de Doha Debates.

Una docente chilena participante compartió el clima del debate: “Ver a jóvenes de tres continentes intercambiar miradas sobre lo urbano nos recordó que los problemas locales dialogan con crisis globales”.

Este encuentro no fue únicamente teórico: buscó vincularse con políticas concretas de ciudad. En uno de los espacios, se habló de cómo equilibrio entre desarrollo económico y calidad de vida urbana puede ser una estrategia atractiva para inversores que valoran criterios ESG.

3. Innovación, emprendimiento y comercio con mirada cultural

Más allá del arte y las ideas, la delegación puso foco en lo tangible: negocios y tecnología. En Buenos Aires, en parques de innovación y encuentros con startups locales, los qataríes escucharon propuestas de IA, energía limpia, comunicaciones y diseño. Según gacetillas oficiales, esos diálogos abrieron nuevas “vías para el comercio bilateral y el intercambio cultural”.

La Embajada de Qatar en Buenos Aires operó como conductor para esas agendas mixtas. En paralelo, en el evento previo de lanzamiento del programa primavera, el embajador Battal Al Dosari anunciaba que Qatar además celebraba aniversarios propios: los 20 años del Qatar Museums y 50 del Museo Nacional de Qatar.

image Cecilia Vicuña, Quipu desaparecido (Disappeared Quipu), 2018, wool and video projection with sound. Eduardo F. Costantini Collection. Santiago Orti

Más potente aún fue la fusión de arte y economía que incluyó la exposición LATINOAMERICANO en el Museo Nacional de Qatar, organizada en conjunto con el MALBA. Fue la primera gran muestra latinoamericana en Asia Occidental y Norte de África.

El cuarto eje fue CultuRide, una iniciativa ciclística binacional: recorrer los Andes entre Argentina y Chile en bicicleta no solo como símbolo de conectividad sino como proyecto de diálogo territorial y de movilidad cultural. En ediciones previas se habló de 700 kilómetros entre Buenos Aires y Santiago.

4. En Santiago: diseño urbano, moda y caminos hacia Doha

La delegación aterrizó después en Santiago con una agenda cargada de creatividad aplicada. En una velada con medios y el arquitecto chileno Alejandro Aravena -quien participa en el diseño del futuro Art Mill Museum en Doha- se conversó sobre reutilización adaptativa, sostenibilidad urbana y desafíos del crecimiento metropolitano.

image

También se reunieron con diseñadores emergentes -Guido Vera y las Hermanas Munay- cuyas propuestas de moda y artesanía contemporánea serán exhibidas próximamente en Doha, fortaleciendo el puente creativo entre ambas regiones.

Con ello, la visita qatarí no dejó puentes simbólicos solamente: sentó cimientos para acciones concretas en cada ciudad. Se anunciaron murales monumentales en Buenos Aires y Santiago, talleres de conservación patrimonial en Valparaíso junto al ICCROM y un programa de intercambio bibliotecario entre La Moneda y la Biblioteca Nacional de Qatar para reforzar archivos y preservación cultural.

5. Sobre tensiones y equilibrios: diplomas, cultura e intereses

Que esta agenda se presente bajo la etiqueta de diplomacia cultural no significa que falten tensiones. Todo programa que integra cultura, innovación y negocio entre países distantes acarrea el riesgo de que el “intercambio cultural” se vuelva máscara de intereses económicos más amplios. Pero los qataríes apuestan a ese riesgo como posibilidad: mostrar que cultura y comercio pueden caminar de la mano.

También cabe preguntarse: ¿cuánto peso tiene la cultura en las decisiones económicas que vienen? ¿Crearán estos intercambios nuevas exportaciones culturales argentinas o simplemente fortalecerán la presencia qatarí (y regional) como motor simbólico?

image

En esta crónica económica-cultural no se trata de vender Qatar ni de recitar una gacetilla, sino de observar cómo un Estado con recursos invierte en símbolos y relaciones para ir posicionándose en América Latina. En Buenos Aires escuchamos música que cruza océanos; en la Usina del Arte presenciamos debates que sueñan ciudades inclusivas. En Santiago, la mirada se vuelve diseño, exportación estética, moda con trazado global.

Si este modelo cultural-calidad es sostenible o solo efímero dependerá de factores estructurales: compromisos locales, continuidad institucional, capital humano y capacidad para convertir puentes simbólicos en bienes -artísticos, tecnológicos, creativos- con valor de mercado.

Mientras tanto, el equipo qatarí ya elevó su bandera en América del Sur. Los escenarios ya resonaron, las bicicletas comenzaron a rodar, las conversaciones ya cruzaron cordilleras. Ahora falta que algún día esos acuerdos se transformen también en inversiones, empleos culturales y cadenas creativas que duren más allá del año temático.