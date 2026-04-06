Argentina Fashion Week cerró su 66° edición con un despliegue de diseño federal e internacional + Seguir en









Tras una intensa agenda que recorrió sedes emblemáticas como el Palacio San Miguel y el Palacio Libertad, el evento se consolidó una vez más como el epicentro de la industria, reuniendo a diseñadores consagrados, talentos emergentes y delegaciones internacionales.

La semana de la moda más importante del país Argentina Fashion Week, producida por Héctor Vidal Rivas, culminó con éxito su edición Otoño-Invierno 2026. Tras una intensa agenda que recorrió sedes emblemáticas como el Palacio San Miguel y el Palacio Libertad, el evento se consolidó una vez más como el epicentro de la industria, reuniendo a diseñadores consagrados, talentos emergentes y delegaciones internacionales.

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Una pasarela de impacto nacional e internacional Esta edición número 66 destacó por su carácter federal, contando con la presencia de diseñadores de diversas provincias y la participación especial de Misiones Fashion Week - y también Entre Ríos Fashion Week -, reforzando el compromiso de la plataforma con la visibilización del talento en todo el territorio argentino. Asimismo, la proyección regional se hizo presente con la visita de Chile Fashion Week, estrechando lazos creativos con el país vecino.

A lo largo de las jornadas, los máximos exponentes de la alta gama argentina presentaron sus propuestas:

Moda de alto nivel: Diseñadores como Adrián Brown , Benito Fernández , Verónica de la Canal , Iara , Marisa Marana , Francisco Ayala, Valentina Musa, Cosecha Vintage , Panni Margot y Marcelo Senra , entre otros deslumbraron con colecciones que combinan oficio artesanal y vanguardia.

Diseñadores como , , , , , , y , entre otros deslumbraron con colecciones que combinan oficio artesanal y vanguardia. El debut en la pasarela de la firma de moda de Gina Roemmers con Artemisia .

con . Diseño Sustentable: El compromiso con el medio ambiente tuvo su espacio de la mano de AMSOAR , donde 9 diseñadores presentaron piezas bajo conceptos de ética productiva.

El compromiso con el medio ambiente tuvo su espacio de la mano de , donde 9 diseñadores presentaron piezas bajo conceptos de ética productiva. Nuevas Generaciones: La pasarela también fue el escenario para los ganadores de los certámenes "Yo el Joven Creador de Moda" y "Diseñador Emergente", como Julia Cassieri, marcando el rumbo de la moda que viene. Desfile 1 Benito Fernández y Marisa Koifman Celebrities y Relaciones Públicas El evento no solo fue un hito de la moda, sino también un punto de encuentro social de gran relevancia. Bajo la dirección de Marisa Koifman en Relaciones Públicas y de la agencia Koifman Digital & PR en la gestión de prensa, el cierre de los desfiles contó con una impactante presencia de celebridades y referentes de la cultura que acompañaron a los diseñadores en cada jornada.

desfile3 Karin cohen ana Rosatti y Mariel di Lenarda El cierre de los desfiles contó con una presencia récord de celebridades y referentes de la cultura que acompañaron a los diseñadores desde la primera fila. Entre las figuras más destacadas que engalanaron el front row se encontraron Mirtha Legrand, María Belén Ludueña, Matilda Blanco, Florencia de la V, y tambiénn: Karina Milei, y Karina Mazzocco, Teresa Calandra, Evelyn Scheidl, Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda al desfile de Anna Rossatti, entre otras personalidades que brindaron un marco de gala inolvidable al evento.

Con el apoyo de patrocinadores estratégicos y una convocatoria récord, Argentina Fashion Week reafirma a Buenos Aires como una de las grandes capitales de la moda, proyectando el diseño local hacia nuevos mercados.