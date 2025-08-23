Así es el imponente castillo de "Merlina": está en Rumania y las marcas más lujosas lo quieren







La serie "Merlina" arrasó en Netflix y una de las cosas más interesantes es el gran castillo en el que se desarrolla la historia.

El gran castillo de la serie Merlina y su historia.

Desde que la serie "Merlina" vio la luz, lo primero que llamó la atención de todos, además de la excelente interpretación de Jenna Ortega y el asombroso elenco que tiene, fueron las locaciones en las que grabaron. No solo por el tono lúgubre y oscuro característico de ese universo, sino por lo grandioso que se veía todo.

Una de las más utilizadas fue el castillo en el que está el Instituto Nevermore, porque parece hecho especialmente para una película de Tim Burton. Lo cierto es que no es así, ya que el castillo fue construido en 1911 y es el destino preferido de algunos viajeros para apreciar la gran arquitectura y diseño del lugar.

castillo merlina Cómo es el castillo de Merlina A pesar de la imponencia que aparenta en la serie, en realidad no es tan grande. El castillo ubicado en Rumania fue construido en 1911, al principio era un pabellón de caza y después se transformó en la residencia del príncipe Gheorghe Grigore Cantacuzino, alcalde de Bucarest y dos veces el primer ministro de Rumania a principios del 1900. Su objetivo era crear un mini reino propio y esa fue la razón por la que llamó a los mejores arquitectos rumanos.

El príncipe murió en 1913, dos años después de que el proyecto se completara. El castillo tiene un edificio principal y otros pabellones a modo administrativo, que fueron construidos para el servicio. Cuenta además con una capilla. La propiedad perteneció a la familia hasta 1948, cuando se nacionalizó y se convirtió en un sanatorio.

En cuando a la decoración, se nota que es antigua ya que hay muchos adornos Art nouveau, pisos de mármol que se mezclan con madera, dibujos, vidrieras, mosaicos, escaleras de roble con pasamanos de forja y techos de estucos y madera tallada.

Hay muchas chimeneas de piedra caliza blanca con laminas de oro y mosaicos con incrustaciones y puertas de roble talladas con ornamentación vegetal. El castillo destila, sin duda alguna, lujo y exclusividad real. Por qué es tan buscado el castillo Desde el estreno de la serie, la propiedad se volvió más visitada por turistas, desde luego, pero también recibe muchas más propuestas de marcas de lujo para campañas visuales. La estética gótica que posee, además de ese toque romántico y oscuro característica de la época, la hacen una ubicación perfecta para marcas como Dior, Gucci o Valentino. Actualmente es uno de las propiedades más icónicas de la cultura pop moderna y gana cada día más relevancia por la serie que se desarrolla en ella.

