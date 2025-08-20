Brad Pitt compró una nueva mansión por más de 10 millones de dólares: así es por dentro







El favorito de Hollywood sumó una lujosa propiedad en Los Ángeles, ubicada en una exclusiva zona llena de famosos.

La aclamada estrella compró otra propiedad en Hollywood.

Brad Pitt sigue ampliando su ya imponente colección de propiedades. El actor decidió invertir en una residencia de estilo colonial español ubicada en el corazón de Hollywood Hills, uno de los barrios más elegidos por las grandes celebridades.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La adquisición superó los 12 millones de dólares y confirma el gusto del artista por las casas con historia, diseño sofisticado y paisajes imponentes. En este caso, la propiedad había pertenecido al guitarrista de The Killers, Dave Keuning, y a su esposa, la interiorista Emilie Keuning.

Nueva casa de Brad Pitt Lujo en Hollywood Hills: Así es la nueva mansión del aclamado actor La mansión se encuentra en el vecindario de Outpost Estates, zona donde también vivieron figuras reconocidas como Orlando Bloom, Winona Ryder o Ben Stiller. Construida en el año 1989, cuenta con la elegancia del estilo colonial español y con vistas verdaderamente increíbles que abarcan desde el océano Pacífico hasta el emblemático cartel de Hollywood.

El interior de la casa se organiza en dos pisos. Al ingresar, un hall de doble altura recibe a los visitantes con techos de vigas de madera y ventanales que van desde el piso hasta el techo, lo que permite una iluminación natural única.

En el segundo piso se ubican los dormitorios, incluyendo la suite principal con terraza privada y un baño revestido en mármol. El primer piso tiene todos los espacios sociales que una persona pública necesita, con varios livings, un estudio, una cocina con isla de mármol veteado, una sala de cine y una habitación de huéspedes para visitantes.

En el exterior, la propiedad cuenta con pileta, jacuzzi, parrilla y un salón al aire libre perfecto para reuniones con amigos. Uno de los atractivos más destacados es un estudio de grabación independiente, que dejaron los dueños anteriores. Con esta compra, Brad Pitt reafirma su pasión por tener propiedades exclusivas que no solo están llenas de lujo, sino que supieron ser los hogares de otras estrellas, en una de las zonas más icónicas de Los Ángeles.

Temas mansion