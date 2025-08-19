Jardines soñados y refugio de estrellas: así es Villa Oleandra, la mansión de lujo de George Clooney en Lago de Como







La residencia italiana, adquirida en 2002, cuenta con más de 25 ambientes, piscina al aire libre, muelle exclusivo y vistas incomparables a los Alpes.

En Laglio, Clooney recibe a figuras de Hollywood y la realeza europea en una propiedad que combina elegancia, lujos y privacidad.

George Clooney no solo es uno de los actores más reconocidos de Hollywood, con una carrera que combina papeles memorables y dirección, sino también un símbolo de elegancia y lujos. A lo largo de los años construyó una vida que equilibra la exposición mediática con la búsqueda de refugios donde pueda escapar del ritmo frenético de la industria.

Entre esas propiedades, hay una que sobresale por la historia que encierra y el lugar en el que está ubicada: Villa Oleandra, en el Lago de Como, Italia. Esta residencia se convirtió en un emblema del protagonista de la exitosa película Ocean’s Eleven y en escenario recurrente de veranos europeos donde se mezclan descanso, glamour y encuentros con otras estrellas, como Brad Pitt, Matt Damon, Bono y hasta a los duques de Sussex.

george clooney2 Adquirida a comienzos de los 2000, la mansión pasó de ser un escondite personal a un ícono turístico y cultural de la región. Para Clooney, sin embargo, representa mucho más: un lugar de pertenencia, un espacio donde encontró calma y la posibilidad de vivir una cotidianidad lejos de cámaras y alfombras rojas.

Villa Oleandra, la mansión de George Clooney en Italia El Lago de Como, en la región de Lombardía, es uno de los destinos más exclusivos del norte de Italia. Rodeado por los Alpes, su paisaje combina aguas cristalinas, montañas verdes y pueblos pintorescos que parecen detenidos en el tiempo. Desde hace décadas, este rincón es elegido por empresarios millonarios y celebridades de todo el mundo que buscan un lugar que ofrezca privacidad, naturaleza y lujo en partes iguales.

villa oleandra4 En este entorno privilegiado se alza Villa Oleandra, la residencia que Clooney adquirió en 2002 por alrededor de 10 millones de euros, a la familia Heinz, herederos del famoso imperio alimenticio. Ubicada en el pintoresco pueblo de Laglio, la mansión se convirtió en uno de los símbolos más fotografiados del lago y, al mismo tiempo, en uno de los refugios más resguardados de la intimidad del actor.

La propiedad, de estilo renacentista, está rodeada de jardines cuidados al detalle, terrazas con vistas abiertas al agua y senderos con fuentes y esculturas clásicas. En el interior, cuenta con más de 25 habitaciones distribuidas en distintas plantas, salones de recepción, biblioteca, gimnasio, cine privado y una cocina de gran escala pensada tanto para la vida familiar como para eventos exclusivos. La decoración, por su parte, combina antigüedades italianas con piezas contemporáneas, y los grandes ventanales permiten que cada espacio se ilumine con luz natural. En el exterior, la piscina infinita y los muelles privados completan un paisaje que parece diseñado para la postal perfecta. villa oleandra3 Más allá del lujo, lo que distingue a Villa Oleandra es el carácter personal que Clooney imprimió ahí. Allí pasa largas temporadas junto a su esposa y sus hijos, y recibió a amigos de la talla de Brad Pitt, . Lejos de ser solo una propiedad de inversión, la mansión se convirtió en parte esencial de la vida del actor: un lugar donde combina descanso, trabajo creativo y compromiso comunitario, ya que también participa activamente en la vida del pueblo de Laglio.