Basada en un éxito de Rolón: la serie de Disney+ que tiene a Gimena Accardi como protagonista

Con un destacado elenco, esta producción argentina cobró bastante notoriedad entre los espectadores de la plataforma de Disney.

Una serie que cobró notoriedad en los últimos días, es La Voz Ausente, basada en la novela homónima de Gabriel Rolón y con un elenco de primer nivel, entre los que se destacan Gimena Accardi, Benjamín Vicuña, Jazmín Stuart y Federico Olivera, entre otros.

La voz ausente
De qué trata La Voz Ausente, la exitosa serie de Disney +

La trama nos presenta a un renombrado psicoanalista, Pablo Rouviot, quien se sumerge en una investigación, haciendo uso de sus habilidades analíticas para tratar de descifrar qué sucedió en el presunto suicidio de su hermano, en una escena que no es del todo clara.

A medida que se involucra más en el caso, descubre pistas que le llaman la atención. En el transcurso de la investigación, convence a Cecilia Bermúdez, una policía inexperta, a sumarse para ayudarlo con el caso. Cuando avanzan, descubren que se están enfrentando a un enemigo tan hábil como él en la habilidad de analizar la mente humana.

Disney+: tráiler de La Voz Ausente

Embed - La Voz Ausente | Tráiler oficial | Disney+

Disney+: elenco de La Voz Ausente

  • Benjamín Vicuña (Pablo Rouviot)
  • Gimena Accardi (Cecilia Bermúdez)
  • Jazmín Stuart (Candela Montero)
  • Federico Olivera (José Rouviot)
  • Francisco Vázquez (Bruno Rouviot)
  • Susú Pecoraro (Sara)

