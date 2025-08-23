Basada en un éxito de Rolón: la serie de Disney+ que tiene a Gimena Accardi como protagonista







Con un destacado elenco, esta producción argentina cobró bastante notoriedad entre los espectadores de la plataforma de Disney.

La serie de Disney protagonizada por Vicuña y Gimena Accardi.

El catálogo deDisney + cuenta con una gran cantidad de contenidos propios. Existen todo tipo de películas y series producidas por la compañía. Algunas son muy conocidas y consideradas un clásico obligatorio, mientras que otras están más escondidas, pero son igualmente atractivas.

Una serie que cobró notoriedad en los últimos días, es La Voz Ausente, basada en la novela homónima de Gabriel Rolón y con un elenco de primer nivel, entre los que se destacan Gimena Accardi, Benjamín Vicuña, Jazmín Stuart y Federico Olivera, entre otros.

La voz ausente Una gran serie argentina basada en la novela de Gabriel Rolón está disponible en Disney +. De qué trata La Voz Ausente, la exitosa serie de Disney + La trama nos presenta a un renombrado psicoanalista, Pablo Rouviot, quien se sumerge en una investigación, haciendo uso de sus habilidades analíticas para tratar de descifrar qué sucedió en el presunto suicidio de su hermano, en una escena que no es del todo clara.

A medida que se involucra más en el caso, descubre pistas que le llaman la atención. En el transcurso de la investigación, convence a Cecilia Bermúdez, una policía inexperta, a sumarse para ayudarlo con el caso. Cuando avanzan, descubren que se están enfrentando a un enemigo tan hábil como él en la habilidad de analizar la mente humana.

Disney+: tráiler de La Voz Ausente Embed - La Voz Ausente | Tráiler oficial | Disney+ Disney+: elenco de La Voz Ausente Benjamín Vicuña (Pablo Rouviot)

Gimena Accardi (Cecilia Bermúdez)

Jazmín Stuart (Candela Montero)

Federico Olivera (José Rouviot)

Francisco Vázquez (Bruno Rouviot)

Susú Pecoraro (Sara)

