Buscan en El Hoyo voluntarios para trabajar en una granja: ofrecen alojamiento por 3 meses y 25 horas de trabajo semanal

La propuesta se publicó en una plataforma y busca a una pareja para realizar distintas tareas.

La familia de El Hoyo busca dos voluntarios para colaborar 25 horas semanales y ofrece una cabaña independiente durante al menos tres meses.

Una familia de El Hoyo, Chubut , busca dos voluntarios para colaborar en una chacra de montaña a cambio de alojamiento gratuito durante un mínimo de tres meses. La convocatoria se difundió a través de Workaway , una plataforma internacional que conecta a anfitriones con personas interesadas en realizar intercambios de trabajo y alojamiento.

La propiedad está rodeada de montañas, bosques nativos y naturaleza. Cuenta con tres cabañas turísticas, una huerta, árboles frutales, un pequeño viñedo, una laguna artificial, una pileta y animales de granja. La propuesta contempla cinco horas de tareas diarias por persona , cinco días a la semana , y está dirigida a una pareja responsable, activa y dispuesta a comprometerse con las actividades cotidianas.

Una de las principales responsabilidades será el mantenimiento de las cabañas turísticas . Los voluntarios deberán limpiarlas, prepararlas entre una estadía y otra y colaborar para que estén en condiciones de recibir a los huéspedes. También podrán participar en tareas vinculadas con la atención de los visitantes.

El trabajo incluye el cuidado de los animales que viven en la chacra, entre ellos caballos, chivas, vacas, gallinas y perros. Además, deberán colaborar con la huerta, las cosechas de temporada, el riego, la poda y la jardinería, junto con el mantenimiento de los árboles frutales y el pequeño viñedo.

La lista de actividades también contempla trabajos de pintura, corte de leña y limpieza de sectores del bosque y los espacios exteriores. Según las necesidades de la propiedad, pueden sumarse tareas de cocina, mantenimiento de la pileta y colaboración con las redes sociales. Los anfitriones aclaran que buscan personas comprometidas con el trabajo físico y las responsabilidades diarias .

Cuántas horas por semana hay que trabajar y cuánto dura la estadía

El intercambio establece una carga horaria de 25 horas semanales por persona, distribuidas en cinco horas diarias durante cinco días. Los días de trabajo suelen organizarse durante la semana, aunque pueden modificarse de acuerdo con las necesidades de la chacra y la temporada turística.

La estadía mínima requerida es de tres meses, con la posibilidad de extenderla si existe acuerdo entre los voluntarios y la familia. La propuesta está pensada para quienes puedan permanecer un período prolongado en la Patagonia y adaptarse al ritmo de una propiedad rural que recibe turistas durante todo el año.

Otro requisito importante es que ambos voluntarios sepan manejar. La chacra se encuentra a unos cinco kilómetros de la ruta principal, por lo que deberán organizar sus propios traslados. Este punto es clave para quienes estén evaluando viajar desde otras localidades y necesiten calcular los gastos de transporte y los desplazamientos cotidianos.

Cómo es el alojamiento gratuito que ofrecen en la Patagonia

Como parte del intercambio, la familia ofrece una cabaña independiente dentro de la propiedad, equipada con baño privado, cocina propia y calefacción a leña. El espacio permite que los voluntarios tengan privacidad y organicen su vida cotidiana durante los meses que dure la experiencia.

Sin embargo, el alojamiento gratuito no incluye todas las comidas. Cada persona deberá comprar y preparar sus propios alimentos, aunque los anfitriones ofrecen verduras de la huerta según la temporada y la disponibilidad, además de algunos productos básicos, como arroz, fideos y papas.

Por eso, antes de aceptar la propuesta, es importante calcular el presupuesto para alimentación, transporte y gastos personales. También conviene confirmar directamente con la familia las condiciones del intercambio, las fechas disponibles y las responsabilidades específicas que tendrá cada voluntario.

Quiénes pueden postularse y cómo hacerlo

La convocatoria está dirigida a una pareja que pueda comprometerse durante al menos tres meses. Los anfitriones valoran especialmente la responsabilidad, la organización, la limpieza, la constancia y la predisposición para realizar distintas tareas. También consideran importante que los postulantes se sientan cómodos con el trabajo físico y tengan iniciativa para aprender.

Para postularse, los interesados deben ingresar a Workaway, donde se encuentra publicada la propuesta de la familia de El Hoyo. Desde ese perfil pueden consultar la descripción completa del lugar, los tipos de ayuda solicitados y las condiciones del alojamiento, además de enviar una solicitud a los anfitriones.

La selección depende de la familia, por lo que enviar una postulación no garantiza conseguir el lugar. Antes de organizar el viaje, se recomienda confirmar que la convocatoria siga vigente y dejar claros los horarios, las tareas, los gastos cubiertos y las condiciones de permanencia. Se trata de un intercambio de trabajo por alojamiento, no de una oferta de empleo con un sueldo mensual.