Elecciones en Serbia: la Lista de Estudiantes derrotó al oficialismo y Aleksandar Vucic reconoció el resultado

Los primeros datos del escrutinio le dieron a la agrupación opositora más de la mitad de los votos y una posible mayoría absoluta en el Parlamento, luego de meses de movilizaciones contra el Gobierno y reclamos por la corrupción.