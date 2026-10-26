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26 de octubre 2026 - 11:08
Elecciones en Serbia: la Lista de Estudiantes derrotó al oficialismo y Aleksandar Vucic reconoció el resultado
Los primeros datos del escrutinio le dieron a la agrupación opositora más de la mitad de los votos y una posible mayoría absoluta en el Parlamento, luego de meses de movilizaciones contra el Gobierno y reclamos por la corrupción.
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