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26 de octubre 2026 - 11:08

Elecciones en Serbia: la Lista de Estudiantes derrotó al oficialismo y Aleksandar Vucic reconoció el resultado

Los primeros datos del escrutinio le dieron a la agrupación opositora más de la mitad de los votos y una posible mayoría absoluta en el Parlamento, luego de meses de movilizaciones contra el Gobierno y reclamos por la corrupción.

La oposición estudiantil se impuso en Serbia y Aleksandar Vucic reconoció la derrota.

La oposición estudiantil se impuso en Serbia y Aleksandar Vucic reconoció la derrota.

OAF Nation

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