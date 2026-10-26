Luna llena en Tauro: qué significa según la astrología y a qué signos afecta más + Agregar ámbito en









El fenómeno astronómico se dio en el grado 2 del signo de tierra y moverá estructuras profundas.

La Luna llena en Tauro invita a revisar las dinámicas que se sostienen por costumbre o miedo al cambio. Magnific

Durante la jornada de este lunes 26 de octubre, la astrología marca el perfeccionamiento de la Luna llena en el grado 2 de Tauro. Como sucede en esta fase lunar, el Sol posicionado en Escorpio se opone diametralmente a la Luna, iluminando temáticas de la vida cotidiana que requieren atención, balance y definiciones.

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Este fenómeno astronómico y astrológico pone el foco en los recursos materiales, la búsqueda de seguridad y el confort. Al darse en tensión con otros aspectos planetarios, la lunación funciona como un punto de inflexión para identificar qué compromisos o estructuras se continúan sosteniendo únicamente por inercia.

Qué significa la Luna llena en Tauro En el lenguaje astrológico, la Luna encuentra su "exaltación" al transitar por Tauro. Esto significa que el satélite natural se expresa con comodidad a través del ritmo pausado, la búsqueda de descanso, la nutrición corporal y la conexión con el placer sensorial.

Sin embargo, al enfrentarse al Sol en Escorpio, se genera un eje de tensión entre dos necesidades contrapuestas: la estabilidad que busca conservar lo conocido y la fuerza de transformación que exige soltar el apego.

Además, el clima astral actual suma un impacto en el plano somático. Debido a los aspectos que involucran a Quirón retrógrado, las tensiones no resueltas en el plano mental o vincular suelen manifestarse en el cuerpo físico a través de cansancio acumulado, malestares digestivos, insomnio o contracturas.

Magnific Cuáles son los signos más afectados Al desarrollarse sobre el grado 2 de un signo de modalidad fija, la Luna llena impacta de manera directa y con mayor fuerza sobre los cuatro signos que componen dicha cruz zodiacal: Tauro : La Luna llena se despliega sobre la propia identidad y el cuerpo. Empuja a renovar la imagen personal, romper con estructuras obsoletas y dejar de postergar decisiones individuales por temor a la inestabilidad.

: La Luna llena se despliega sobre la propia identidad y el cuerpo. Empuja a renovar la imagen personal, romper con estructuras obsoletas y dejar de postergar decisiones individuales por temor a la inestabilidad. Escorpio : Con el Sol transitando su signo en oposición a la Luna, la energía se concentra en las relaciones de pareja, socios o vínculos de mayor intimidad. Exige revisar dinámicas de control y animarse a mostrar vulnerabilidad.

: Con el Sol transitando su signo en oposición a la Luna, la energía se concentra en las relaciones de pareja, socios o vínculos de mayor intimidad. Exige revisar dinámicas de control y animarse a mostrar vulnerabilidad. Leo : La tensión se hace visible entre la proyección laboral y el ámbito del hogar. Muestra la necesidad de reordenar el tiempo para que el éxito profesional no termine desgastando la vida privada.

: La tensión se hace visible entre la proyección laboral y el ámbito del hogar. Muestra la necesidad de reordenar el tiempo para que el éxito profesional no termine desgastando la vida privada. Acuario: Registra un impacto sobre las raíces familiares, la vivienda y las lealtades heredadas del pasado. Pide desarmar mandatos antiguos para construir una autonomía más auténtica. El resto de los signos (Aries, Géminis, Cáncer, Virgo, Libra, Sagitario, Capricornio y Piscis) también experimentarán el efecto de la luna llena en áreas específicas como las finanzas personales, los espacios de descanso, el filtrado de amistades, la revisión de certezas o la limpieza de pensamientos recurrentes.

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