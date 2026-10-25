¿Por qué jugamos al truco? Lo que la psicología dice sobre este clásico juego de naipes

Las ganas de jugar otra mano tienen mucho que ver con las emociones que despierta el truco y la forma en que nos relacionamos con los demás.

En el truco, las miradas, los silencios y las reacciones de los jugadores pueden ser tan importantes como las cartas que tienen en la mano.

Un partido de truco puede empezar tranquilamente y terminar entre gritos, risas y acusaciones de mentiroso. Este clásico juego de cartas forma parte de innumerables reuniones entre amigos y familiares, pero su atractivo va más allá de ganar una mano . La ciencia encuentran distintas razones detrás de esa pasión.

Aunque sus reglas son sencillas, cada partida tiene algo distinto. La competencia despierta emociones y las cargadas suelen aparecer apenas alguien canta un vale cuatro. En medio de esas situaciones entran en juego comportamientos humanos que también se manifiestan fuera de la mesa .

Una de las mayores particularidades del truco es que mentir está permitido y forma parte del juego . Un participante puede tener cartas muy malas y actuar como si tuviera el ancho de espadas. Si consigue convencer a sus adversarios, incluso puede ganar una mano que parecía perdida.

Entre amigos, una partida de truco suele ser una excusa para juntarse, compartir unas risas y seguir con las cargadas después de jugar.

La psicología estudia este comportamiento mediante el engaño estratégico, una forma de influir sobre las decisiones de otras personas a partir de la información que se muestra o se oculta. En el truco, aparentar confianza cuando se tiene una mala mano sirve para instalar dudas y conseguir que el contrario tome una decisión equivocada.

Las señas entre compañeros agregan otra dificultad. Un pequeño movimiento de la cara permite comunicar qué cartas tiene cada uno sin necesidad de hablar. Para aprovechar ese código, hace falta prestar atención a la pareja y evitar que los contrincantes descubran el mensaje.

También interviene un proceso psicológico conocido como teoría de la mente, relacionado con la capacidad de interpretar lo que otra persona piensa o intenta hacer. Cuando alguien canta truco inesperadamente, su rival tiene que imaginar si realmente cuenta con buenas cartas o está intentando engañarlo.

Una investigación publicada en 2020 sobre juegos de engaño encontró que el "bluff" entre personas involucra procesos cerebrales relacionados con la interpretación de intenciones ajenas. En estas situaciones, los participantes también prestan atención a los gestos y los cambios en la voz de sus adversarios para intentar descubrir cuándo están mintiendo.

El truco como ritual social y puente de pertenencia

El truco tiene un lugar especial en la cultura argentina porque aparece en todo tipo de reuniones. Una sobremesa familiar, una juntada con amigos o una tarde de mate pueden terminar con un mazo sobre la mesa y varias personas discutiendo quién hizo trampa.

Desde la psicología social, estas costumbres pueden entenderse a partir del sentido de pertenencia, que se fortalece cuando las personas comparten actividades y desarrollan códigos propios. Las frases conocidas, las bromas y las señas forman parte de una experiencia familiar para quienes suelen jugar juntos.

La complicidad entre compañeros también tiene bastante importancia. Las parejas que se conocen desde hace años aprenden a interpretar sus reacciones y desarrollan confianza para tomar decisiones sin necesidad de dar demasiadas explicaciones. A veces alcanza una mirada para entender que el otro quiere arriesgarse.

La competencia le agrega emoción al encuentro. Cantar envido, discutir los puntos o festejar una mano inesperada permite disfrutar de la rivalidad dentro de un espacio donde todos conocen las reglas. Las cargadas pueden continuar mucho después de guardar las cartas, especialmente cuando alguien pierde por confiar demasiado en su juego.

En muchos grupos, además, las partidas se convierten en una costumbre que se mantiene durante años. Los mismos amigos vuelven a enfrentarse, recuerdan jugadas anteriores y aprovechan cualquier derrota para pedir una revancha. Incluso hay parejas que juegan siempre juntas y desarrollan sus propias maneras de comunicarse durante cada mano.

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Actuar, observar y anticiparse: las habilidades mentales que exige la partida

Aunque parece un entretenimiento sencillo, el truco exige tomar decisiones constantes con información incompleta. Cada participante conoce sus propias cartas, pero desconoce las de sus contrincantes y debe calcular qué posibilidades tiene antes de aceptar una apuesta.

La memoria ocupa un lugar importante. Recordar qué naipes aparecieron, prestar atención a las manos anteriores y tener presentes las señas recibidas ayuda a decidir cuándo conviene arriesgarse. A medida que avanza el juego, esa información permite ajustar la estrategia y calcular qué cartas podrían conservar los demás.

También hace falta autocontrol. Tener una carta buena no significa que sea conveniente jugarla inmediatamente, así como recibir una mano mala tampoco obliga a rendirse. En determinadas situaciones, esperar y disimular el entusiasmo resulta más útil que reaccionar de manera impulsiva.

La tolerancia a la frustración aparece cuando las cosas salen mal. Perder una apuesta, equivocarse al calcular el envido o descubrir que un adversario estaba mintiendo puede provocar enojo. Sin embargo, todavía quedan manos por disputar y el jugador necesita recuperar la concentración para seguir compitiendo.

La atención y la memoria de trabajo intervienen durante buena parte de estas situaciones. Mientras escucha las apuestas, cada participante tiene que recordar las cartas jugadas y prestar atención a las reacciones de los demás, especialmente cuando sospecha que alguien está intentando engañarlo.

La estrategia también cambia según lo que ocurra en la mesa. Una pareja puede decidir reservar su carta más fuerte para la última mano o arriesgarse a cantar truco aun cuando tiene pocas posibilidades de ganar. En ambos casos, el resultado depende de las cartas disponibles y de cómo respondan sus adversarios.