Por qué El Niño puede traer alacranes a la ciudad y qué cuidados hay que tener

Las lluvias intensas y la humedad pueden favorecer la aparición de estos animales. Qué hacer ante una picadura.

Las lluvias intensas, la humedad y las temperaturas elevadas pueden favorecer la aparición de alacranes en calles y viviendas . El fenómeno de El Niño puede influir en las condiciones climáticas y hacer que estos animales abandonen sus refugios habituales para buscar lugares secos y protegidos.

Ante este escenario, es importante conocer las medidas de prevención, aprender a distinguir las especies de mayor riesgo y saber cómo actuar frente a una picadura. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar los cuidados en el hogar , especialmente cuando hay niños pequeños.

El fenómeno de El Niño modifica los patrones climáticos y puede favorecer períodos de lluvias por encima de lo habitual en distintas zonas de la Argentina. Cuando las precipitaciones son abundantes, los desagües, las rejillas y otros espacios subterráneos pueden inundarse, lo que lleva a algunos alacranes a buscar nuevos refugios.

Estos animales suelen esconderse en lugares oscuros y protegidos, como cámaras subterráneas, sótanos, grietas, cañerías y sectores con escombros. Cuando pierden sus refugios por el exceso de agua, pueden desplazarse hacia patios y viviendas, incluso a través de desagües y aberturas.

Sin embargo, la presencia de alacranes no depende exclusivamente de El Niño. Las temperaturas cálidas, la disponibilidad de alimento y las condiciones del entorno también influyen en su actividad. Para reducir el riesgo, el Ministerio de Salud de la Nación aconseja colocar rejillas adecuadas en los desagües, instalar burletes en puertas y ventanas , reparar grietas y evitar la acumulación de basura, hojas secas, leña y materiales de construcción.

Qué tipos de alacranes hay y cuál es el más peligroso

En la Argentina hay distintas especies de alacranes y no todas representan el mismo riesgo para las personas. Una de las especies de importancia médica es Tityus Trivittatus, que puede encontrarse en ambientes urbanos y suele refugiarse en espacios oscuros, húmedos y protegidos.

Para reconocer a los ejemplares potencialmente peligrosos, los especialistas recomiendan observar sus características físicas, aunque la identificación por el color no es suficiente. En general, los alacranes de mayor riesgo tienen pinzas largas y delgadas y una pequeña segunda punta debajo del aguijón, en el extremo de la cola.

Ante la presencia de uno de estos animales, lo más seguro es no tocarlo ni intentar atraparlo con las manos. Si se puede obtener una fotografía sin acercarse ni exponerse a una picadura, la imagen puede ayudar a identificar la especie. La prevención y la consulta médica rápida son fundamentales, ya que una picadura de una especie peligrosa puede provocar complicaciones graves.

Color marrón: muy peligroso

Los alacranes de color marrón o amarillento pueden pertenecer a especies de importancia médica, entre ellas Tityus trivittatus. Además del color, es importante observar si tienen pinzas largas y finas y una doble punta en el extremo de la cola, características asociadas con ejemplares potencialmente peligrosos.

La picadura puede provocar dolor intenso en la zona afectada y, en los casos de envenenamiento, otros síntomas como vómitos, sudoración, salivación excesiva, temblores o alteraciones cardíacas. Los niños pequeños tienen mayor riesgo de sufrir cuadros graves, por lo que cualquier picadura requiere atención médica urgente.

Por eso, no hay que confiar únicamente en el tamaño o el color del animal para determinar si representa un peligro. Si aparece un alacrán dentro de la vivienda, conviene mantener distancia, alejar a los chicos y las mascotas y solicitar ayuda si es necesario para retirarlo de manera segura.

Color negro: poco peligroso

Algunos alacranes oscuros, marrones o negros, como los del género Bothriurus, suelen tener menor importancia médica que las especies del género Tityus. Sin embargo, el color negro no garantiza que un ejemplar sea inofensivo, por lo que no se recomienda manipularlo para comprobar a qué especie pertenece.

La forma de las pinzas, la cola y otras características del cuerpo permiten orientar la identificación, pero es preferible dejar esa tarea en manos de especialistas. Incluso si el animal parece pequeño o poco amenazante, una persona sin conocimientos específicos puede confundir especies.

Como medida preventiva, se aconseja mantener los ambientes limpios y ordenados, controlar las aberturas por las que podrían ingresar y revisar el calzado y la ropa antes de usarlos. También es importante sacudir las sábanas antes de acostarse y evitar caminar descalzo en zonas donde pueda haber alacranes.

Qué hacer si me pica un alacrán

Ante una picadura de alacrán, hay que concurrir de inmediato a un centro de salud, sin esperar a que aparezcan otros síntomas. Se recomienda lavar la zona con agua y jabón y aplicar hielo envuelto en un paño para aliviar las molestias durante el traslado o mientras se consigue atención médica.

No se debe realizar un torniquete, cortar la herida ni intentar succionar el veneno. Tampoco hay que automedicarse ni demorar la consulta para tratar de identificar al animal. La rapidez de la atención es especialmente importante si la persona afectada es un niño o presenta síntomas generales, como vómitos, sudoración intensa, temblores o dificultad para respirar.

Si es posible hacerlo sin riesgo, una fotografía del alacrán puede ayudar al personal médico a identificarlo. No hay que intentar agarrarlo con las manos ni acercarse para conseguir una mejor imagen. Para recibir orientación, el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Posadas atiende las 24 horas en el teléfono gratuito 0800-333-0160. Ante una picadura, la prioridad siempre es buscar asistencia médica urgente.