Chau collares con chapitas: la nueva tendencia 2026 para identificar a tu mascota, que es más cómoda para todos

Es una alternativa discreta y segura que cambia la forma de llevar los datos del animal, suma bienestar y mejora la experiencia diaria.

Durante años, las chapitas colgantes fueron el recurso más común para llevar el nombre y el contacto del dueño de una mascota. Pero ese sistema empezó a mostrar ciertas molestias en el uso cotidiano, tanto por el ruido como por la incomodidad que genera.

Hoy aparece una opción distinta que se convirtió en la nueva tendencia 2026 , que gana lugar entre quienes buscan cuidar a su animal de la mejor manera. Se trata de un formato más simple, silencioso y pensado para acompañar a perros y gatos, sin interferir en su rutina.

Las placas integradas cambian la lógica clásica de identificación. En lugar de sumar una pieza colgante, los datos quedan incorporados al propio collar . El nombre del animal y el teléfono se graban directamente sobre el material o en una sección fija, cosida o fusionada a la tira.

Este sistema evita movimientos extra y elimina sonidos constantes al caminar o correr. El collar cumple dos funciones al mismo tiempo: ajuste y reconocimiento inmediato, sin accesorios que se balanceen o se enganchen. Además, el grabado suele realizarse con técnicas duraderas, lo que asegura buena lectura con el paso del tiempo.

El cambio responde a una mirada más atenta sobre el bienestar animal . Muchos dueños notaron que el tintinear constante altera a sus mascotas, en especial en espacios cerrados o durante el descanso. Con este formato, ese estímulo desaparece .

Otro punto es la seguridad. Al no colgar piezas sueltas, baja el riesgo de enganches con rejas, ramas o muebles. Esto es fundamental en animales activos o curiosos. También se reduce la posibilidad de pérdida, ya que la información no depende de un aro o gancho.

El collar puede quedar puesto todo el día sin causar molestias, algo muy valorado en gatos de interior y perros que no se lo sacan al volver del paseo.

Sus beneficios para perros y gatos

El primer beneficio es la comodidad. Al ser más livianos y silenciosos, estos collares acompañan cada movimiento, sin generar distracciones. Las mascotas sensibles al sonido pueden mostrar conductas más relajadas y descansan mejor.

También aportan tranquilidad a los humanos. La identificación siempre está visible y firme, incluso después de meses de uso. En perros son ideales para salidas largas o actividades al aire libre. En gatos evitan ruidos que suelen generar estrés y reducen riesgos dentro del hogar.