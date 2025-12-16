Chau uñas brillosas; la nueva tendencia 2026 que va a hacerte destacar en las fiestas + Seguir en









Una propuesta elegante para cerrar el año con tu mejor versión, donde sólo los detalles marcan el glamour de tu look.

Chau colores y brillos, esta nueva moda en uñas es la más elegida del momento.

Cada cierre de año trae cambios en la estética y la belleza, para no quedar afuera de las tendencias. En esta ocasión, un estilo de uñas muy clásico se volvió la opción favorita para las fiestas que se avecinan.

Las elecciones actuales buscan un acabado mucho más prolijo, delicado y fácil de combinar. La idea gira alrededor de un estilo que acompaña tu outfit y tu tono de piel, pero sin robarse el protagonismo. Además, le suma un toque de elegancia a cualquier ocasión.

Uñas tonos neutros Gentileza - Glamour UK Colores neutros: la nueva apuesta que conquista los diseños de uñas en 2026 El protagonismo pasa ahora a una paleta suave y discreta. Tonos como nude, beige, gris perla, marfil y rosados apagados son la nueva moda frente a opciones llenas de brillos. Esta elección propone una imagen limpia que se adapta tanto a eventos formales como a reuniones más relajadas.

La preferencia por estos colores responde a una búsqueda de transmitir armonía visual y equilibrio. Al no saturar la mirada, permiten que el conjunto general se vea más ordenado y moderno. Además, combinan perfectamente con prendas claras, oscuras o estampadas.

Otro punto a favor de esta paleta, es su versatilidad en diseños. Si bien lo más común es ver estos colores sin ningún agregado, también aparecen detalles sutiles como líneas finas, relieves o acabados mate que le aportan profundidad.

Los especialistas de la cosmética coinciden en que esta elección simplifica el mantenimiento. Al tratarse de colores cercanos al tono natural, el crecimiento se nota menos y el aspecto cuidado se sostiene por más tiempo. El objetivo de esta moda no pasa por llamar la atención, sino por generar una sensación de prolijidad constante. Este cambio también demuestra que después de tanto exceso, la estética minimalista vuelve a ser elegida en distintos ámbitos y se traslada a la belleza. Los colores neutros ofrecen múltiples combinaciones y permiten expresar la personalidad desde la sutileza.

