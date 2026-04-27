La oposición en Israel ensaya una nueva alianza para intentar desplazar a Benjamín Netanyahu + Seguir en









Bennett y Lapid relanzaron su sociedad política bajo el sello “Yachad” y buscan captar votantes del oficialismo. Sin embargo, las encuestas aún favorecen al actual primer ministro y mantienen abierto el escenario de bloqueo.

Sin una mayoría clara, Israel parece volver a un escenario polarizado: el liderazgo de Netanyahu enfrentado con una gran alianza opositora.

Tras meses de conversaciones reservadas. la oposición en Israel empieza a formar una alternativa capaz de competir con Benjamín Netanyahu, el dirigente más longevo al frente del gobierno del país. En ese marco, Naftali Bennett y Yair Lapid decidieron reactivar el llamado “pacto de los hermanos”, una fórmula que ya había tenido su primera experiencia en 2021.

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Aquella coalición integraba desde sectores liberales de izquierda, hasta espacios de derecha nacionalista e incluso un partido árabe. Sin embargo, el experimento terminó diluyéndose en poco más de un año, afectado por su propia frágil estructura.

Ahora, con un escenario político igual de fragmentado, Bennett —alejado de la escena pública en el último tiempo— y Lapid —referente de una oposición que pierde terreno en las encuestas— anunciaron la creación de una lista conjunta bajo el nombre “Yachad” (“Juntos”), con la mira puesta en las elecciones que deberán celebrarse antes del final de octubre.

La estrategia apunta a disputar el electorado de extrema derecha que vota al Likud (partido oficialista), apostando a la figura de Bennett, empresario tecnológico y referente de una derecha liberal. La idea parece volver a los inicios políticos de Bennett, donde se posicionaba más a la derecha que el propio Netanyahu, en cuestiones de seguridad.

“A los votantes de la coalición que no aceptan la degradación de este gobierno les digo: esta es su casa. Soy de derecha, una derecha liberal, y estoy al mando”, sostuvo Bennett al presentar la iniciativa.

Lapid, por su parte, buscó reforzar la idea de unidad: “Hoy dejamos de lado el ego por el bien del Estado de Israel”. El mensaje también estuvo dirigido a Gadi Eizenkot, exjefe del Estado Mayor y figura clave del centro político, quien por ahora decidió mantenerse al margen, pese a contar con un capital estimado en unos 15 escaños. Sin mayorías claras en las elecciones de Israel Las primeras encuestas posteriores al anuncio muestran que la nueva alianza se ubica en segundo lugar, todavía detrás del Likud, que incluso mejora levemente su rendimiento y alcanza los 28 escaños. El panorama cambia si se suma el liberal de centro, Gadi Eizenkot. En ese caso, la coalición opositora podría superar los 40 escaños y quedar en condiciones de recibir el mandato para formar gobierno.