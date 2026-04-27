De cuánto es la fortuna de Peter Thiel, el magnate creador de Paypal y Palantir

Fue parte de los proyectos tecnológicos más importantes de las últimas décadas y construyó un imperio de millones.

El magnate creador de Paypal y Palantir tiene una fortuna de miles de millones.

Peter Thiel es uno de los hombres más influyentes y millonarios del mundo tecnológico y financiero global. Empresario, inversor y capitalista de riesgo, es conocido principalmente por ser cofundador de PayPal y de Palantir Technologies , además de haber sido el primer gran inversor externo de Facebook.

Su fama se consolidó en Silicon Valley como parte del grupo conocido como la “PayPal Mafia” , una red de emprendedores que transformó el ecosistema digital en las últimas décadas. A lo largo de su carrera, Thiel combinó innovación tecnológica con una fuerte presencia en el mundo de las inversiones, apostando por startups que luego se convertirían en gigantes globales.

El magnate construyó su fortuna a partir de la venta de PayPal a eBay en 2002 y, sobre todo, gracias a inversiones estratégicas tempranas , como su participación en Facebook. Desde entonces, amplió su riqueza mediante fondos de inversión, empresas tecnológicas y proyectos vinculados a la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Sus inversiones visionarias y su innovación tecnológica lo llevaron a la cima del mundo financiero.

Nacido en Alemania en 1967, Thiel se trasladó a Estados Unidos siendo niño y se formó académicamente en la Universidad de Stanford, donde estudió Filosofía y Derecho. Antes de convertirse en empresario, trabajó en distintos ámbitos: fue abogado, operador financiero y también speechwriter. Estas experiencias le dieron una base sólida en el mundo corporativo y financiero.

En 1996 fundó su primera compañía de inversión, Thiel Capital Management, marcando el inicio de su carrera como inversor. Este paso fue clave para desarrollar su visión estratégica, que más tarde lo llevaría a apostar por empresas tecnológicas disruptivas.

Peter Thiel Su primer gran operación fue la venta de Paypal a Ebay por 1500 millones de dólares. Imagen: Getty Images

La creación de Paypal

El gran salto en la carrera de Thiel llegó en 1998, cuando cofundó PayPal junto a Max Levchin y otros socios. La empresa nació con el objetivo de facilitar pagos electrónicos en internet, en un momento en que el comercio digital todavía estaba en expansión.

Bajo su liderazgo como CEO, PayPal creció rápidamente y se convirtió en una de las plataformas de pagos más importantes del mundo. Su modelo innovador permitió realizar transacciones de manera sencilla y segura, impulsando el comercio electrónico global.

En 2002, la compañía fue vendida a eBay por 1.500 millones de dólares, lo que significó el primer gran hito financiero de Thiel y el punto de partida de su fortuna multimillonaria.

Peter Thiel Su empresa de recopilación de datos trabaja con estados y mega corporaciones. Imagen: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg/Getty Images

La era de Palantir Technologies: de qué trata

En 2003, Thiel cofundó Palantir Technologies, una compañía enfocada en el desarrollo de software para analizar grandes volúmenes de datos. La empresa se especializa en ofrecer herramientas de análisis para gobiernos, agencias de inteligencia y grandes corporaciones. Sus plataformas permiten procesar información compleja para detectar patrones, prevenir delitos o mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Palantir ganó notoriedad por sus contratos con organismos de defensa y seguridad, lo que la posicionó como un actor clave en el cruce entre tecnología y geopolítica. Su tecnología también se aplica en sectores como la salud, las finanzas y la industria. Con el tiempo, se convirtió en uno de los pilares del imperio empresarial de Thiel, consolidando su influencia en el desarrollo de la inteligencia artificial y el análisis de datos a gran escala.

Peter Thiel Además de fortuna tiene poder, maneja datos sensibles requeridos por empresas, estados nacionales y mega corporaciones. Imagen: AFP

El patrimonio de Peter Thiel

El patrimonio de Peter Thiel ha crecido de forma sostenida durante las últimas décadas gracias a sus inversiones tecnológicas y financieras. Según estimaciones recientes, su fortuna ronda los 27.000 millones de dólares en 2026, ubicándolo entre las personas más ricas del mundo.

Gran parte de su riqueza proviene no solo de PayPal, sino también de sus participaciones en empresas como Facebook, Palantir y múltiples fondos de capital de riesgo. Su perfil combina el de emprendedor con el de inversor estratégico, lo que le permitió multiplicar su capital a lo largo del tiempo.