Chau a los marcos: la nueva tendencia 2026 de puertas va a llegar a todos los hogares







Estas nuevas entradas se están volviendo furor en la decoración moderna para transformar los espacios de la casa.

Las puertas sin marco son una nueva moda que será tendencia en 2026. Gentileza - ECLISSE

El diseño de interiores sigue evolucionando y todos los años aparecen nuevas ideas que cambian la forma de habitar los espacios. En 2026, una tendencia promete renovar la arquitectura doméstica desde un detalle simple, pero poderoso, las puertas sin marco.

Esta propuesta es perfecta para proyectos del estilo minimalista, en donde se considera que menos es más. Además, aporta una sensación de continuidad que transforma la percepción del ambiente, haciendo que los espacios se vean más amplios y luminosos.

Puerta sin marco Griffwerk Gentileza - Griffwerk Puertas sin marco: la nueva tendencia 2026 A diferencia de los modelos tradicionales, las puertas sin marco eliminan los cortes visuales entre pared y apertura. De esa forma todo se funde en una superficie uniforme, generando una transición natural entre ambientes. El resultado es algo perfecto para departamentos chiquitos.

El efecto visual hace que desaparezcan los bordes, la luz circula con mayor libertad y la mirada se mueve sin obstáculos. Entre las ventajas principales de este estilo están:

Continuidad visual total , sin divisiones marcadas.

Más luz natural y ambientes despejados.

Estética moderna y minimalista , adaptable a cualquier estilo.

Integración con paredes, pisos y mobiliario, sin interferencias. Además del aspecto estético, estas puertas le dan funcionalidad y practicidad al espacio. Su diseño oculta bisagras y herrajes, lo que simplifica la limpieza y el mantenimiento. Al integrarse a la pared, se convierten en parte del diseño arquitectónico y no en algo que está aparte.

Pero su instalación necesita que uno tenga precisión y materiales de alta calidad. Los carpinteros especializados trabajan con estructuras metálicas para evitar deformaciones con el tiempo. Estas puertas son perfectas cuando uno busca reducir lo visualmente recargado. Su estética limpia, su aporte de luz y su capacidad para generar continuidad las convierten en la mejor manera de modernizar cualquier hogar.

