Las 5 tendencias de maquillaje para este 2026

Rubores intensos, tonos fríos, acabados satinados, brillos en la piel y estéticas inspiradas en los años 2000 aparecen entre los estilos más vistos en TikTok, pasarelas y campañas de maquillaje.

El maquillaje de Zara Larsson ganó gran popularidad y es una de las referentes este 2026.

Las tendencias de maquillaje para 2026 muestran un cambio importante respecto a años anteriores. Después de una etapa dominada por looks extremadamente naturales y minimalistas, empiezan a convivir dos estilos completamente distintos : por un lado cada vez se ven más los maquillajes cargados, artísticos y llamativos y por el otro, pieles frescas y acabados suaves.

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Las redes sociales siguen teniendo un rol central en este fenómeno. TikTok, Instagram y Pinterest impulsan tendencias que cambian rápidamente y mezclan referencias de distintas épocas, especialmente de los años 90 y 2000.

También influye mucho el maquillaje de celebridades y artistas pop, donde cada vez aparecen looks más experimentales, coloridos y creativos. Cantantes, modelos e influencers comenzaron a recuperar sombras intensas , delineados exagerados y mucho brillo, dejando atrás la obsesión por el maquillaje completamente invisible que se popularizó en gran parte por Hailey Bieber.

El maquillaje maximalista vuelve con fuerza en 2026 y se transforma en una de las tendencias más visibles del año. A diferencia del clean girl makeup o los looks ultra naturales , este estilo apuesta por exagerar colores, brillo y detalles artísticos.

Una gran referente de esta tendencia es el maquillaje que está usando actualmente la cantante Zara Larsson, con looks cargados de rubor intenso, sombras llamativas, iluminadores marcados y aplicaciones de strass o brillos sobre la piel.

Maquillaje Zara Larsson Instagra,/zaralarsson

Entre las características más comunes aparecen:

rubor muy pigmentado

sombras metálicas o coloridas

delineados gráficos

glitter

strass alrededor de ojos y pómulos

pestañas llamativas

iluminador intenso

La idea es que el maquillaje vuelva a sentirse divertido y creativo, alejándose de la obsesión por parecer “sin maquillaje”. También reaparecen elementos que durante varios años habían quedado fuera de tendencia, como:

cejas decoloradas

labios muy delineados

sombras extremadamente brillantes

maquillaje fantasía

maquillaje.jpg Pixabay

Cloud dancer makeup

El cloud dancer makeup mezcla acabados suaves, tonos pastel y una estética etérea inspirada en nubes, brillo translúcido y maquillaje fantasía. La tendencia se popularizó especialmente en TikTok y suele utilizar:

iluminadores perlados

sombras lavanda o celestes

gloss brillante

rubores rosados suaves

delineados delicados

El resultado busca un look delicado y luminoso. Muchas versiones incluyen pequeños detalles artísticos como estrellas, brillos o delineados flotantes. La piel suele verse muy hidratada y luminosa, con bases livianas y poco contorno.

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Soft goth makeup

El soft goth makeup reinterpreta la estética gótica clásica pero de una manera más moderna y suave. A diferencia del goth tradicional, este estilo combina:

sombras oscuras difuminadas

labios fríos

piel luminosa

delineados suaves

tonos grises, negros y borgoña

La tendencia ganó popularidad gracias a celebridades y modelos que mezclan maquillaje oscuro con acabados más naturales y sofisticados. Uno de los puntos más importantes de esta estética es el contraste entre elementos oscuros y piel fresca. Por eso, muchas veces el maquillaje de ojos es intenso mientras el resto del rostro permanece natural.

Los tonos fríos dominan esta tendencia, especialmente:

gris humo

negro satinado

violeta oscuro

marrón ceniza

rojo vino

glass skin maquillaje.png Freepik

Piel satinada

La piel completamente mate pierde protagonismo y en 2026 domina el acabado satinado. Este estilo busca una piel hidratada y luminosa, pero sin llegar al brillo extremo del efecto glow intenso. Para lograrlo suele usarse:

bases livianas

skin tints

iluminadores cremosos

polvos muy finos

sprays hidratantes

El objetivo es que la piel conserve dimensión y textura natural.

rubor

Tonos fríos

Los tonos cálidos dejan de dominar completamente las paletas y vuelven los colores fríos. Sombras plateadas, grises, lilas, azules y rosadas empiezan a verse cada vez más. También regresan:

glosses rosados fríos

contour grisáceo

iluminadores perlados

delineadores plateados

sombras metalizadas azuladas

La estética inspirada en los años 2000 tiene mucho que ver con este regreso. Muchas tendencias actuales se impiran en maquillajes que habían sido populares durante esa década, aunque con versiones mucho más modernas.