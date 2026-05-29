Las tendencias de maquillaje para 2026 muestran un cambio importante respecto a años anteriores. Después de una etapa dominada por looks extremadamente naturales y minimalistas, empiezan a convivir dos estilos completamente distintos: por un lado cada vez se ven más los maquillajes cargados, artísticos y llamativos y por el otro, pieles frescas y acabados suaves.
Las 5 tendencias de maquillaje para este 2026
Rubores intensos, tonos fríos, acabados satinados, brillos en la piel y estéticas inspiradas en los años 2000 aparecen entre los estilos más vistos en TikTok, pasarelas y campañas de maquillaje.
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Las redes sociales siguen teniendo un rol central en este fenómeno. TikTok, Instagram y Pinterest impulsan tendencias que cambian rápidamente y mezclan referencias de distintas épocas, especialmente de los años 90 y 2000.
También influye mucho el maquillaje de celebridades y artistas pop, donde cada vez aparecen looks más experimentales, coloridos y creativos. Cantantes, modelos e influencers comenzaron a recuperar sombras intensas, delineados exagerados y mucho brillo, dejando atrás la obsesión por el maquillaje completamente invisible que se popularizó en gran parte por Hailey Bieber.
Maquillaje maximalista
El maquillaje maximalista vuelve con fuerza en 2026 y se transforma en una de las tendencias más visibles del año. A diferencia del clean girl makeup o los looks ultra naturales, este estilo apuesta por exagerar colores, brillo y detalles artísticos.
Una gran referente de esta tendencia es el maquillaje que está usando actualmente la cantante Zara Larsson, con looks cargados de rubor intenso, sombras llamativas, iluminadores marcados y aplicaciones de strass o brillos sobre la piel.
Entre las características más comunes aparecen:
- rubor muy pigmentado
- sombras metálicas o coloridas
- delineados gráficos
- glitter
- strass alrededor de ojos y pómulos
- pestañas llamativas
- iluminador intenso
La idea es que el maquillaje vuelva a sentirse divertido y creativo, alejándose de la obsesión por parecer “sin maquillaje”. También reaparecen elementos que durante varios años habían quedado fuera de tendencia, como:
- cejas decoloradas
- labios muy delineados
- sombras extremadamente brillantes
- maquillaje fantasía
Cloud dancer makeup
El cloud dancer makeup mezcla acabados suaves, tonos pastel y una estética etérea inspirada en nubes, brillo translúcido y maquillaje fantasía. La tendencia se popularizó especialmente en TikTok y suele utilizar:
- iluminadores perlados
- sombras lavanda o celestes
- gloss brillante
- rubores rosados suaves
- delineados delicados
El resultado busca un look delicado y luminoso. Muchas versiones incluyen pequeños detalles artísticos como estrellas, brillos o delineados flotantes. La piel suele verse muy hidratada y luminosa, con bases livianas y poco contorno.
Soft goth makeup
El soft goth makeup reinterpreta la estética gótica clásica pero de una manera más moderna y suave. A diferencia del goth tradicional, este estilo combina:
- sombras oscuras difuminadas
- labios fríos
- piel luminosa
- delineados suaves
- tonos grises, negros y borgoña
La tendencia ganó popularidad gracias a celebridades y modelos que mezclan maquillaje oscuro con acabados más naturales y sofisticados. Uno de los puntos más importantes de esta estética es el contraste entre elementos oscuros y piel fresca. Por eso, muchas veces el maquillaje de ojos es intenso mientras el resto del rostro permanece natural.
Los tonos fríos dominan esta tendencia, especialmente:
- gris humo
- negro satinado
- violeta oscuro
- marrón ceniza
- rojo vino
Piel satinada
La piel completamente mate pierde protagonismo y en 2026 domina el acabado satinado. Este estilo busca una piel hidratada y luminosa, pero sin llegar al brillo extremo del efecto glow intenso. Para lograrlo suele usarse:
- bases livianas
- skin tints
- iluminadores cremosos
- polvos muy finos
- sprays hidratantes
El objetivo es que la piel conserve dimensión y textura natural.
Tonos fríos
Los tonos cálidos dejan de dominar completamente las paletas y vuelven los colores fríos. Sombras plateadas, grises, lilas, azules y rosadas empiezan a verse cada vez más. También regresan:
- glosses rosados fríos
- contour grisáceo
- iluminadores perlados
- delineadores plateados
- sombras metalizadas azuladas
La estética inspirada en los años 2000 tiene mucho que ver con este regreso. Muchas tendencias actuales se impiran en maquillajes que habían sido populares durante esa década, aunque con versiones mucho más modernas.
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