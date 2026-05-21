Cronogramas capilares: la nueva tendencia en cuidado del cabello

Este tratamiento ganó popularidad en redes sociales este 2026. Conocé cómo es la propuesta que busca ordenar el cuidado del cabello, según sus necesidades.

Cada vez más personas organizan sus rutinas capilares para mejorar la hidratación, reducir el frizz y fortalecer el pelo.

Durante los últimos años, el cuidado del cabello ganó cada vez más protagonismo en redes sociales, especialmente en plataformas como TikTok donde existe una comunidad llamada Hairtok , en la cual se comparten consejos y recomendaciones para el cuidado capilar.

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En la actualidad, comenzó a instalarse una tendencia que hoy domina el mundo del haircare, que son los cronogramas capilares. Esta rutina organizada propone dividir el cuidado del pelo según distintas necesidades, como hidratación, nutrición o reparación. La idea principal es dejar de poner productos porque sí y empezar a entender qué necesita el cabello.

El cronograma capilar es una planificación de cuidados que organiza los tratamientos según las necesidades específicas del cabello. Se divide en tres pilares fundamentales:

Cada uno cumple una función diferente dentro de la salud capilar. La hidratación busca devolver agua y suavidad al cabello. La nutrición aporta lípidos y aceites para reducir el frizz y mejorar el brillo. Mientras tanto, la reconstrucción ayuda a fortalecer fibras dañadas por tinturas, decoloraciones, calor o tratamientos químicos.

La frecuencia de cada etapa depende completamente del estado del pelo. Un cabello muy dañado probablemente necesite más reconstrucción, mientras que uno seco o con frizz puede requerir más nutrición e hidratación. Muchas personas organizan el cronograma de manera semanal. Por ejemplo:

Primera semana:

lunes: hidratación

miércoles: nutrición

viernes: reconstrucción

Segunda semana:

lunes: hidratación

miércoles: nutrición

viernes: hidratación

Tercera semana:

lunes: hidratación

miércoles: reconstrucción

viernes: nutrición

Sin embargo, los especialistas aclaran que el cronograma tiene que adaptarse según las necesidades de cada persona y no hace falta seguir un esquema super estricto para obtener buenos resultados.

CUIDADO DEL PELO CABELLO Pexeles

Cómo saber las necesidades de mi cabello

Uno de los puntos más importantes antes de empezar un cronograma capilar es identificar qué necesita realmente el cabello. Para eso, los especialistas recomiendan observar la textura, el nivel de daño, el frizz, el brillo y cómo responde el pelo después del lavado.

Por ejemplo, un cabello reseco, opaco y áspero probablemente necesite más hidratación. En cambio, si el pelo tiene mucho frizz, se ve sin brillo o se siente poroso, le puede convenir más de una nutrición con aceites o productos más pesados. Los cabellos que atraviesan procesos químicos frecuentes, como tinturas, decoloraciones o alisados, suelen necesitar reconstrucción para fortalecer la fibra capilar.

También es importante prestar atención al cuero cabelludo. Muchas veces el foco está puesto únicamente en el largo del pelo, pero un cuero cabelludo que no esté en su mejor estado, puede generar exceso de grasa, irritación o en los casos mas extremos, caída.

pelo lavado cabello shampoo acondicionador

Rutina simple recomendada por especialistas

Aunque en redes sociales existen cronogramas muy extensos, muchos especialistas coinciden en que una rutina simple y constante puede ser suficiente para mantener el cabello sano.

Una de las rutinas más populares actualmente es la que comparte Abbey Yung, una tricóloga que se volvió viral en TikTok por explicar el cuidado capilar de forma sencilla.

Entre las recomendaciones más repetidas por especialistas aparecen:

usar un shampoo suave para los lavados frecuentes e incorporar una limpieza profunda solo cuando sea necesario

aplicar acondicionador o mascarilla según el nivel de resequedad

proteger el cabello antes de usar herramientas de calor

sumar aceites o sérums únicamente si el pelo lo necesita

evitar el exceso de productos al mismo tiempo

El protector térmico es otro de los puntos que más se destaca, especialmente para personas que utilizan secador, planchita o buclera de manera frecuente. Este tipo de productos ayuda a reducir el daño generado por el calor y mejora la apariencia general del cabello.