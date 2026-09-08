Cómo ahuyentar ratas del jardín, sin usar trampas ni venenos + Agregar ámbito en









Tres especies de aroma intenso pueden incorporarse al exterior como una alternativa para dificultar la presencia de roedores.

La menta, el ajo y la lavanda tienen aromas intensos que pueden generar rechazo en algunos roedores.

Los visitantes menos queridos en la casa: las ratas. La presencia de estos roedores en patios y jardines suele estar relacionada con la disponibilidad de alimento, agua y refugio. Por eso, antes de pensar en como expulsarlas, el manejo del entorno es fundamental. Retirar restos de comida, mantener bien cerrados los residuos, controlar el compost y evitar acumulaciones de ramas, madera o vegetación densa reduce las condiciones que favorecen su permanencia.

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Antes de contratar profesionales, podemos recurrir a opciones naturales y económicas. Las plantas aromáticas son opciones para intentar desalojar a los roedores, aunque hay una diferencia importante entre que un olor resulte desagradable para una rata y que una planta consiga eliminar una infestación. Las especies aromáticas pueden usarse como complemento en el jardín, pero muchas veces no son la solución definitiva.

Por qué los expertos prefieren las plantas aromáticas frente a los métodos tradicionales Las plantas aromáticas tienen una ventaja fundamental: permiten cambiar el entorno sin recurrir directamente a cebos tóxicos. En un jardín donde circulan mascotas o chicos, evitar rodenticidas puede reducir un riesgo innecesario, ya que estos productos también pueden afectar a especies que no son el objetivo. Todos los rodenticidas son tóxicos para especies no objetivo, además de representar un riesgo para animales domésticos y personas si se aplican incorrectamente.

Pero eso no significa que las plantas sean más eficaces que las trampas. Las trampas de resorte son una de las alternativas más seguras, eficaces y económicas para retirar ratas cuando ya existe una infestación. La diferencia está en el objetivo. Una planta aromática puede formar parte de una estrategia preventiva o funcionar como complemento alrededor de ciertos sectores del patio. Una trampa apunta directamente a los ejemplares que ya están presentes.

Las 3 plantas repelentes que alejan a los roedores de tu patio La primera alternativa es la menta, especialmente las variedades de olor fuerte. Su aroma aparece entre los métodos caseros más difundidos para intentar mantener alejados a ratones y ratas. El aceite de menta puede funcionar durante algunas semanas, aunque se recomienda concentrarse también en eliminar fuentes de alimento y bloquear los lugares por donde ingresan los animales.

La segunda es la lavanda. Su fragancia contiene compuestos volátiles como linalool y acetato de linalilo, sustancias que pueden ayudarnos a defender el jardin de roedores. La tercera opción es el ajo, caracterizado por su olor penetrante. Puede cultivarse directamente en canteros o incorporarse a sectores donde se quiera probar una barrera aromática. Menta, lavanda y ajo: el escudo natural contra plagas en el exterior La ubicación importa más que llenar el jardín de plantas. Las especies aromáticas pueden distribuirse cerca de los sectores donde se detecta actividad, pero su presencia no reemplaza las medidas que realmente dificultan que estos animales se instalen. La recomendación es mantener una franja libre de vegetación alrededor de las construcciones, podar las plantas trepadoras que estén sobre edificios y cortar las ramas que se encuentren cerca de los techos. También se aconseja reducir la vegetación excesivamente densa. El alimento es otro punto fundamental. La comida de las mascotas no debería quedar en el exterior durante la noche y los residuos deben mantenerse en recipientes con tapas bien cerradas. El compost y otros materiales orgánicos también pueden atraer roedores si quedan expuestos. Otros trucos de olores naturales: amoniaco y aceite de abeto El amoniaco aparece con frecuencia entre los métodos caseros por su olor fuerte. Manipularlo requiere precaución: nunca hay que mezclarlo con lavandina u otros productos químicos porque puede producir gases peligrosos. También tenemos como opción al aceite de abeto balsámico, que está registrado en Estados Unidos como ingrediente activo para fabricar repelentes de roedores, y existen formulas basadas en este aceite. Si aparecen excrementos, madrigueras, mordiscos en frutas o huellas de actividad, el primer paso debería ser localizar qué las está atrayendo. Las plantas aromáticas pueden complementar esa estrategia, pero no sustituyen la eliminación de comida y refugios ni el cierre de accesos.

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