Fernando Cerimedo fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad y le mandó un mensaje a Rodrigo Paz

El traslado se concretó bajo un fuerte operativo policial en avión, con destino a El Alto. Se lo vio encapuchado y con la mirada baja.

Durante el vuelo, vestido con jeans, un buzo gris y zapatillas, Cerimedo permaneció gran parte del tiempo con la capucha colocada y la mirada baja.

Tras un nuevo avance en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor Fernando Cerimedo fue trasladado este martes a un penal de máxima seguridad en Bolivia . En medio de un fuerte operativo, abandonó el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, y le dedicó un mensaje al presidente boliviano Rodrigo Paz : "Que me perdone por no hacerle caso".

Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei y estratega de la campaña presidencial de Paz, quedó así recluido en la única prisión de máxima seguridad del país, un destino al que su defensa había intentado evitar al advertir que su vida podía “correr peligro” allí.

El traslado se concretó durante la madrugada bajo un fuerte operativo policial, rumbo al aeropuerto internacional de Viru Viru con un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA) con destino a El Alto. Desde allí fue llevado, escoltado por varias patrullas, hasta la cárcel ubicada en el altiplano paceño, en el municipio de Viacha.

El argentino ingresó a Chonchocoro alrededor de las 7.30. Durante el vuelo, vestido con jeans, un buzo gris y zapatillas, permaneció gran parte del tiempo con la capucha colocada y la mirada baja. En un breve contacto con el diario El Deber, dejó un llamativo mensaje dirigido al presidente Rodrigo Paz, de quien fue asesor.

“Que me perdone por no haberle hecho caso”, afirmó sin precisar a qué se refería. En medio del escándalo, Paz buscó tomar distancia del consultor y remarcó que no existía un vínculo laboral formal entre ambos. Sin embargo, medios bolivianos difundieron imágenes en las que Cerimedo aparece cerca de presidente durante distintos actos públicos.

El traslado a Chonchocoro responde a una resolución adoptada el 29 de agosto por el juez Douglas Borda, después de una audiencia virtual que se prolongó durante unas seis horas. El magistrado dispuso que Cerimedo permanezca seis meses bajo detención preventiva mientras avanza la investigación sobre su patrimonio y posibles operaciones que habrían afectado intereses del Estado boliviano. Se trata de la segunda medida cautelar de ese tipo que pesa sobre el argentino.

Fernando Cerimedo respaldó al supuesto sicario y apuntó contra Beller

El exasesor Fernando Cerimedo compartió una carta en las últimas horas, en la que apuntó contra su expareja, la abogada Nadia Beller, y le pidió que deje de "acusarlo sin pruebas". Además, respaldó a un presunto sicario identificado como Aldo Peña, tras un testimonio suyo que podría ayudar a determinar a los responsables del atentado.

Peña afirmó en esa grabación que el verdadero blanco de la operación, en el que Beller recibió varios disparos de dos hombres, era un “argentino”. “El objetivo no era matar a esa señora”, dijo en el archivo, defendido por Cerimedo y difundido luego de que la Policía boliviana lo señalara como uno de los atacantes de la abogada.

Desde la cárcel de Palmasola, el exconsultor político de Javier Milei escribió que "el contenido de esa declaración aporta elementos que, a mi entender, pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables".