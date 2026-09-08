"Me pone muy triste": la revelación de Alexis Mac Allister por su situación en el Liverpool + Agregar ámbito en









El mediocampista argentino es de la partida inicial del conjunto inglés y está siendo una de las piezas fundamentales para el flamante entrenador español Andoni Iraola. Aún así, el equipo de Anfield no acercó posturas para extender su relación.

Mac Allister confirmó que las negociaciones con el Liverpool para ampliar su contrato todavía no avanzaron, en la previa de un duelo clave por Champions League.

Esta tarde, Alexis Mac Allister aprovechó la conferencia de prensa en la previa del duelo contra el Atlético Madrid, a disputarse el miércoles a las 16 (hora argentina), para confesar que la dirigencia del Liverpool todavía no se puso en contacto con él para extender el plazo de su contrato, que vencerá el próximo 30 de junio de 2028.

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Al ser consultado por esta situación, el mediocampista de la Selección argentina, dijo: “Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy, muy triste", reveló.

Mac Allister no pudo aprovechar su última temporada con el Liverpool. Uno de los principales motivos que produjo que a Mac Allister se lo note algo desanimado es que el equipo de Anfield oficializó las renovaciones de dos compañeros de él en el mediocampo: Ryan Gravenberch, hasta junio de 2032, y Dominik Szbolozslai, hasta el 30 de junio de 2031.

Ante esto, el portador de la “10” en el Liverpool comparó las situaciones: “Veo a Dominik y a Ryan renovando sus contratos y eso me hace muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, aseguró. Y agregó: “Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club de fútbol todos los días, en los entrenamientos y en los partidos”.

Alexis Mac Allister, el goleador del Liverpool en la Champions League. Gentileza: TheGuardian Además, el argentino de 27 años agregó que se enteró de esta noticia en la previa del duelo contra el Atleti, por lo que no se sabe aún si será de la partida titular o si lo comenzaron a ver de reojo por el flojo nivel que tuvo en la temporada anterior. Lo cierto, hasta el momento, es que el nuevo entrenador, Andoni Iraola, lo utilizó de titular en los primeros cotejos de la Premier League y es una de las piezas clave en el mediocampo, aunque todavía no pudo demostrar todo su potencial.

Las posibilidades de renovación de Mac Allister Por ahora, la extensión de su contrato quedará pendiente para el futuro, debido a que recibió la notificación de que todavía no le van a renovar en las últimas horas. Igualmente, Mac Allister no desestimó que esto se haga en el futuro: “Por supuesto, todavía hay tiempo. Creo que los aficionados no tienen que preocuparse porque daré mi 100% hasta el último día que esté aquí”, sentenció. Mac Allister Vs. Julián Álvarez, el miércoles a las 16 horas por la Champions League. Además, reveló que estuvo cerca de abandonar el Liverpool en este mercado de pases: “Hubo opciones de irme este verano y creo que ahora mismo estoy en el club correcto y tengo la mentalidad adecuada para dar mi 100% por este club”, concluyó el mediocampista argentino.