Los antioxidantes podrían ser clave para prevenir algunos tipos de cáncer

Expertos descubrieron que ciertas células del sistema inmune necesitan estas moléculas para atacar tumores, mientras que las propias células malignas producen sustancias capaces de neutralizar ese mecanismo de defensa.

El PRDX1 (Peroxirredoxina-1) es una enzima antioxidante que puede ayudar a las células a neutralizar moléculas dañinas.

Una investigación encontró un mecanismo que podría ayudar a entender por qué algunos tumores logran escapar de las defensas del organismo. El estudio descubrió que ciertas células inmunitarias necesitan moléculas reactivas de oxígeno para activarse y atacar a las células tumorales , mientras que los propios tumores producen antioxidantes que pueden neutralizar esas moléculas y frenar la respuesta.

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El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge , en Reino Unido , y la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón , en E stados Unidos .

Los científicos analizaron el funcionamiento de los linfocitos T , células del sistema inmunitario capaces de reconocer y destruir células anormales. Para cumplir esa función necesitan determinadas moléculas relacionadas con el estrés oxidativo.

El problema aparece cuando los tumores utilizan sus propios mecanismos de protección para reducir la presencia de esas moléculas. De esta manera, pueden dificultar la activación de las células encargadas de atacarlos.

Uno de los elementos estudiados fue la Peroxirredoxina-1 , conocida como PRDX1 . Se trata de una enzima antioxidante que ayuda a proteger a las células frente a sustancias que pueden provocar daños.

Según los investigadores, algunos tumores liberan grandes cantidades de PRDX1 y otras sustancias antioxidantes. Esto puede modificar el entorno que rodea al tumor y limitar la capacidad de los linfocitos T para actuar.

El hallazgo abre una posible línea de investigación para mejorar los tratamientos contra determinados tumores. La idea sería estudiar si bloquear estos mecanismos de defensa de las células malignas puede permitir que el sistema inmunitario recupere su capacidad de ataque.

Los resultados no significan que consumir alimentos o suplementos antioxidantes permita prevenir o curar el cáncer. El estudio analiza un mecanismo biológico específico dentro de los tumores y podría servir como base para futuras investigaciones y tratamientos.