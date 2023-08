Cómo reacciona nuestro cerebro cuándo sentimos miedo a las alturas

El miedo a las alturas puede resultarnos de lo más natural. No es extraño sentirse amenazados si nuestros pies no se apoyan sobre un suelo (o incluso si ese suelo existe, pero está situado a cientos de metros bajo el suelo de base). Sin embargo, la llamada "acrofobia", que es como se conoce a este miedo en sus expresiones más intensas, es definida por los profesionales como un temor o ansiedad "irracional". Y nuestro cerebro no es ajeno a esta reacción.