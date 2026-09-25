Cómo tener más autoconfianza, según la psicología

La autoconfianza influye en muchas decisiones cotidianas y suele cambiar según las experiencias y el momento que atraviesa cada persona.

La psicología estudia qué formas de pensar y actuar pueden ayudar a fortalecer la confianza en uno mismo.

Tener autoconfianza no significa sentirse seguro en todo momento ni creer que cualquier decisión va a salir bien. La psicología, como ciencia , pone el foco en algo menos espectacular: poder sostener el propio criterio , aceptar que equivocarse forma parte de la experiencia y seguir adelante aun cuando aparecen dudas.

La inseguridad suele hacerse más visible cuando llega el momento de elegir, exponerse o probar algo nuevo. Ahí aparecen conductas que parecen prudencia, pero que muchas veces esconden miedo al error, una búsqueda constante de aprobación o la necesidad de tener todo bajo control.

Una equivocación puede generar bronca o frustración sin convertirse necesariamente en un problema . La diferencia aparece cuando deja de verse como algo puntual y empieza a sentirse como una señal de que la persona no es suficientemente buena, capaz o preparada.

La necesidad de hacer todo perfecto también puede volver más difícil confiar en el propio criterio.

Esta forma de reaccionar suele estar relacionada con una autoexigencia muy alta. En el perfeccionismo desadaptativo , por ejemplo, aparecen el miedo a fallar, la preocupación por la evaluación ajena y una dificultad mayor para aceptar resultados alejados de lo esperado.

También puede notarse en situaciones bastante comunes: revisar una tarea muchas veces antes de entregarla, seguir pensando durante horas en algo que salió mal o demorarse demasiado en empezar porque todavía "no está perfecto" . El temor a equivocarse termina ocupando tanto espacio que dificulta avanzar.

Otro indicio aparece cuando evitar se vuelve más cómodo que probar. No presentarse a una oportunidad, callarse una idea o abandonar algo antes de exponerse a un posible fracaso protege de la incomodidad en el corto plazo, pero también impide saber qué habría pasado al intentarlo.

Tolerar mejor los errores no requiere dejar de preocuparse por hacer las cosas bien. La diferencia está en poder corregir sin convertir cada fallo en un juicio sobre uno mismo. Esa flexibilidad permite aprender de lo ocurrido sin quedar atrapado en la necesidad de garantizar un resultado perfecto.

El filtro de 1 pregunta para decidir sin que te influencie nadie

Escuchar consejos no implica automáticamente tener poca confianza. El problema aparece cuando una opinión externa deja de ser una referencia y se transforma en el requisito necesario para avanzar. Entonces se consulta una elección una y otra vez, incluso después de haber formado un criterio propio.

Una pregunta sencilla ayuda a separar esas dos cosas: "Si nadie opinara sobre mi decisión, ¿seguiría eligiendo lo mismo?". También sirve para distinguir una preferencia personal de otra marcada principalmente por expectativas o presiones externas.

La respuesta no obliga a ignorar a familiares, amigos o personas con experiencia. Puede ocurrir que, después de pensarlo, la elección siga siendo exactamente la misma. El ejercicio ayuda a detectar cuánto pesa la propia preferencia y cuánto cambia únicamente por imaginar qué dirán los demás.

Ese mecanismo se vuelve especialmente evidente en situaciones sin una respuesta objetivamente correcta. Desde aceptar una propuesta hasta empezar una actividad distinta, muchas elecciones dependen de prioridades personales y no de encontrar una opción capaz de recibir la aprobación de todo el entorno.

Probar este filtro primero en cuestiones pequeñas permite acostumbrarse a decidir sin buscar confirmación inmediata. Elegir por cuenta propia también supone aceptar que algo puede salir mal sin que eso invalide la capacidad para volver a intentarlo.

Dar un primer paso pequeño puede hacer que un cambio deje de sentirse tan difícil. Freepik

Cómo convertir el miedo al cambio en motor de crecimiento

Los cambios suelen tener una característica incómoda: obligan a dejar algo conocido antes de saber exactamente cómo será lo siguiente. Esa incertidumbre puede generar resistencia incluso cuando la situación actual ya no resulta satisfactoria. En psicología se conoce como sesgo del statu quo a esa tendencia a favorecer lo existente frente a una alternativa incierta.

Sentir miedo, entonces, no necesariamente indica que una decisión sea equivocada. A veces simplemente aparece al entrar en un terreno donde todavía no existen referencias claras. El problema surge cuando esa sensación se convierte automáticamente en una razón para no moverse.

Una manera de reducir ese peso consiste en achicar el cambio. En vez de pensar en una transformación completa, se puede probar una primera acción manejable y observar qué ocurre. Los pasos graduales permiten acercarse a una situación nueva sin exigir una seguridad total desde el comienzo.

También cambia la experiencia cuando el objetivo deja de ser evitar cualquier falla. Hacer algo diferente implica la posibilidad de equivocarse, corregir o incluso descubrir que el camino elegido no era el esperado. Esa información también forma parte del proceso. Así, la autoconfianza suele crecer con esas experiencias.