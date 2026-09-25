Otra mala para Ed Sheeran: los shows que generaron la salida de Macklemore de su gira finalmente fueron cancelados

Los días de Ed Sheeran siguen siendo complicados, ya que dos de sus conciertos más importantes en estadios en su gira de Estados Unidos han sido cancelados debido al mal tiempo.

Los conciertos de la estrella del pop programados para el 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, fueron cancelados debido a una tormenta invernal que se espera azote la costa este de EEEUU, con fuertes lluvias y vientos intensos.

“Debido a las alertas meteorológicas severas vigentes en Boston y en toda Nueva Inglaterra durante el fin de semana, y tras consultar con las autoridades locales, hemos tomado la difícil decisión de cancelar los conciertos de Ed Sheeran en el Gillette Stadium”, declaró la promotora Messina Touring en un comunicado. “La seguridad de los fans, el personal y todos los involucrados en los espectáculos es nuestra máxima prioridad”.

El Gillette Stadium es propiedad del multimillonario Robert Kraft , a quien Macklemore , ex telonero de Sheeran, acusó de presionarlo para que lo expulsaran del Loop Tour debido a su mensaje de "Palestina Libre" en los conciertos.

"El Gillette Stadium tiene un compromiso de larga data con brindar un ambiente acogedor para todos los asistentes y garantizar que los eventos que se celebren en nuestro recinto no sirvan de plataforma para el discurso de odio", declaró Kraft. "En vista de las acciones recientes de Macklemore, el material compartido desde el escenario durante los conciertos de Ed Sheeran en Nueva Jersey y un historial más amplio de retórica e imágenes antisemitas que creemos que han sido profundamente ofensivas y hirientes para la comunidad judía, determinamos que su participación en los conciertos del 25 y 26 de septiembre en el Gillette Stadium cruzaría esa línea".

Tras la expulsión de Macklemore de la gira, Sheeran leyó entre lágrimas un mensaje de un teleprompter durante su concierto del 19 de septiembre.

“No quiero decepcionar a mis fans, y nunca he querido ser un músico activista, pero esto me ha colocado en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta”, dijo. “Mis conciertos siempre han sido un espacio seguro para todos, y eso es muy importante para mí. Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual”.