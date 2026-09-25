La Policía detuvo al hombre que amenazó a Homero Pettinato: fue trasladado a la Fiscalía y será indagado

Se trata de Hernán Claudio Di Carlo, alias Hernán Bloquero, quien fue encontrado en Junín. Fue denunciado por el conductor cuando se presentó en su trabajo y le hizo gestos referidos a atacarlo.

El procedimiento está relacionado con una denuncia presentada por Pettinato, luego de recibir amenazas desde distintas cuentas de redes sociales.

La Policía detuvo en las últimas horas al hombre que amenazó al conductor de streaming Homero Pettinato. Se trata de Hernán Claudio Di Carlo , alias Hernán Bloquero, quien fue encontrado en Junín, provincia de Buenos Aires , y trasladado a la Fiscalía para ser indagado.

El procedimiento está relacionado con una denuncia presentada por Pettinato por una presunta infracción del Código Penal, luego de expresar que recibía amenazas desde distintas cuentas de redes sociales por parte de un hombre que, según dijo, estaba obsesionado con su expareja, Gonet.

Después de ese hecho, Pettinato decidió hacer una denuncia ante la Policía y pidió las imágenes de las cámaras del programa para presentarlas ante la Justicia. La denuncia de Pettinato está vinculada con una presunta infracción al artículo 149 bis del Código Penal , que contempla el delito de amenazas. La calificación de los hechos y las responsabilidades que puedan corresponder deberán ser determinadas por la Justicia.

El episodio que terminó de alertar al conductor fue cuando Di Carlo presentó en la puerta de su trabajo, un hecho que quedó registrada por las cámaras.

El informe policial también menciona un expediente anterior caratulado “Di Carlo Hernán Claudio s/ Determinación de la capacidad jurídica”, identificado con el número 5027-2007. Ese expediente figura entre las actuaciones relacionadas con el traslado.

Habló el acusado de acosar a Sofía Gonet y su tatuador reveló qué le decía sobre ella: "Me dijo que la admiraba"

Claudio Hernán Di Carlo, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero y señalado por Sofía Gonet por acosarla durante años, rompió el silencio después de quedar en el centro de la polémica y negó estar obsesionado con la influencer, mientras que el tatuador que realizó varios de los diseños vinculados a ella contó la explicación que recibió de su cliente.

Las declaraciones se conocieron después de que Homero Pettinato denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte y Gonet relatara que desde hace una década atraviesa una situación de acoso atribuida al mismo hombre, quien habría creado cuentas falsas y contactado también a personas vinculadas sentimentalmente con ella.

Di Carlo habló con Pablo Layus, de PrimiciasYa, y buscó despegar los tatuajes de una supuesta obsesión con la influencer: “Los tatuajes que me hice no fueron por fanatismo, admiración y mucho menos obsesión. Me los hice por una promesa que pertenece al plano privado”, aseguró.