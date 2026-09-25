Juicio por el crimen de Federico Aramburú: a la espera del veredicto, la Fiscalía pidió hasta 27 años de prisión

El juicio por el asesinato del exjugador de Los Pumas llega este viernes a su instancia definitiva en París, luego de tres semanas de audiencias. Loïk Le Priol y Romain Bouvier son los principales acusados por el homicidio ocurrido en marzo de 2022.

Se conoce el veredicto en el juicio por el asesinato de Federico Aramburú.

El juicio por el crimen de Federico Aramburú llega este viernes a su etapa final en París , donde el tribunal dará a conocer el veredicto contra Loïk Le Priol y Romain Bouvier , los dos principales acusados por el asesinato del exrugbier argentino.

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Durante el proceso, la Fiscalía solicitó una condena de 27 años de prisión para Le Priol y otra de 20 años para Bouvier . El primero reconoció haber realizado los disparos que terminaron con la vida de Aramburú, aunque argumentó que actuó en un contexto de defensa propia.

Después de tres semanas de audiencias, el tribunal deberá establecer la responsabilidad penal de ambos y, en caso de corresponder, las penas que deberán cumplir.

El veredicto incluirá a las demás personas que participaron del proceso judicial. Para la exnovia de Le Priol, acusada de intentar eliminar pruebas, el fiscal solicitó tres años de prisión, dos de ellos exentos de cumplimiento .

La misma pena fue requerida para otro de los acusados, señalado por haber ocultado a Bouvier durante su fuga de la Justicia .

El duro alegato de la Fiscalía

En su exposición final, el fiscal Philippe Courroye calificó a los dos principales acusados como “granadas sin seguro” y sostuvo que tenían fascinación por la violencia, las armas y la simbología nazi, elementos que —según planteó— quedaron acreditados durante el juicio.

Federico Aramburú fue asesinado en marzo de 2022. Archivo

Courroye reconstruyó lo ocurrido durante la madrugada del 19 de marzo de 2022 y describió la secuencia posterior a la pelea en el bar como “una mecánica asesina que condujo a lo irreparable”.

También definió a Aramburú como “un buen hombre” y “padre de familia” que se encontraba completamente desarmado al momento del ataque.

Las cámaras de seguridad tuvieron un papel central para identificar a los autores. De acuerdo con la acusación, ambos contaban con antecedentes por episodios violentos y durante su juventud habían militado en una organización de extrema derecha. El fiscal sostuvo además que esa ideología nunca fue abandonada por los acusados.

Qué alegaron los acusados

Aunque ambos admitieron haber realizado disparos, durante el juicio sus defensas argumentaron que actuaron en defensa propia y aludieron a una supuesta agresividad de los jugadores de rugby.

El fiscal rechazó esa explicación y remarcó que, una vez finalizada la pelea dentro del establecimiento, Aramburú y Shaun Hegarty abandonaron el lugar, pero posteriormente fueron perseguidos en un vehículo hasta ser alcanzados por los acusados.

Courroye también descartó el argumento sobre una “agresividad natural” de Aramburú. Según señaló, numerosos testigos y personas que se encontraban en el restaurante atribuyeron el comienzo del enfrentamiento a la actitud ofensiva de los acusados.

Cómo fue el crimen de Federico Aramburú

El asesinato ocurrió durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, luego de una pelea en un bar de París. Federico Martín Aramburú, exintegrante de Los Pumas, abandonó el establecimiento y caminó hacia su hotel junto con su amigo, excompañero y socio Shaun Hegarty.

Durante el trayecto, un auto se detuvo junto a ellos. Del vehículo descendieron las dos personas con las que habían mantenido el altercado anteriormente y abrieron fuego.

Los disparos alcanzaron a Aramburú, quien murió en el lugar a los 42 años, mientras que Hegarty resultó ileso. Según la acusación presentada durante el juicio, Bouvier efectuó los primeros disparos y posteriormente Le Priol realizó los tiros mortales que terminaron con la vida del exjugador argentino.

Este viernes, el tribunal parisino determinará finalmente las responsabilidades y las condenas por el crimen ocurrido hace más de cuatro años.