K4OS confirmó su primer show en el Movistar Arena: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Un show pensado como el gran cierre de la era “4EVER” y, al mismo tiempo, como la puerta de entrada a todo lo que viene.

K4OS anuncia el cierre de su era “4EVER”.

K4OS, la girl band argentina, llega por primera vez al Movistar Arena el 15 de diciembre con “NOTHING LASTS 4EVER”, un show que marcará el cierre de la era 4EVER y el comienzo de una nueva etapa artística.

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“NOTHING LASTS 4EVER” será mucho más que el primer Movistar Arena de K4OS: será el encuentro entre dos etapas de su historia. Un show pensado como el gran cierre de la era “4EVER” y, al mismo tiempo, como la puerta de entrada a todo lo que viene.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de K4OS en el Movistar Arena Preventa exclusiva para clientes BBVA, a partir del Lunes 28 de septiembre a las 16 hs, venta general a partir del martes 29 de septiembre - 16 hs. Clientes BBVA tienen hasta 6 cuotas sin interés. Entradas únicamente a través de la web www.movistararena.com.ar.

Después de irrumpir con fuerza en la escena y convertirse en uno de los fenómenos más importantes del nuevo pop local, Tau, Ine, Mechi y Lynette se animan a explorar nuevas facetas para mostrar una versión más madura, personal y audaz de K4OS.

“Berlin” no es solamente una nueva canción: es el comienzo de un nuevo concepto narrativo e identidad visual que se transforma en música. Un cambio de etapa que acompaña el crecimiento personal y artístico de sus cuatro integrantes y que propone una nueva manera de entender el universo K4OS.

Con una impronta profundamente pop, pero atravesada por tintes más oscuros, una estética nocturna y una actitud más descontracturada, “Berlin” invita a bailar y a perderse en una noche de boliche o fiesta. La canción explora un costado diferente de K4OS, con una energía más adulta, rebelde y contemporánea, sin perder la esencia pop que caracteriza a la banda. El nuevo show en el Movistar Arena llega después del impacto de “4EVER Tour”, una era que trascendió las fronteras argentinas y se convirtió en una exitosa gira por Sudamérica, convocando a más de 100.000 personas y consolidando a K4OS como uno de los grandes fenómenos de la nueva generación del pop. El crecimiento de K4OS también se vio reflejado recientemente en uno de los grandes acontecimientos de la escena internacional en Argentina: la banda fue opening de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro, sumando un nuevo capítulo a su acelerado recorrido y compartiendo escenario ante una multitud.

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