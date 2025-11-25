Con el sello Domaine Bousquet: Orgánicos, innovadores y de alta gama

El consumo de vino orgánico se encuentra en pleno auge. Con propuestas innovadoras, Domaine Bousquet se ubica en un lugar visionario para quienes eligen calidad y expresión del terruño. Con ese espíritu, durante este año la bodega orgánica pionera de Gualtallary, incorporó nuevas etiquetas y formatos para los amantes de los vinos frescos, dando respuesta a la creciente tendencia en blancos, rosados y espumantes.

Hace unos años Domaine Bousquet dio inicio a una nueva etapa con el objetivo de profundizar y evolucionar en la elaboración de vinos de Alta Gama. La decisión implicó realizar un gran trabajo de investigación e incorporación de tecnología para desarrollar cambios en el proceso productivo. Luego de un estudio de suelos en su finca Eva Estate en Gualtallary, se pudieron identificar los diferentes tipos de suelo y generar un mapa detallado de espesores y perfiles. Este estudio dio paso a un trabajo de precisión en el que “estamos modulando y tomando decisiones, como la poda, el tipo de riego, el tipo de manejo de cada uno de los varietales, en qué tipo de suelo, vamos analizando diferentes puntos de cosecha en etapas”, relata Rodrigo Serrano Alou , enólogo de la bodega. Para acompañar esta evolución, la incorporación de tecnología de vanguardia fue un paso fundamental, con la adquisición de la selectora óptica de granos Pellenc que permite conseguir homogeneidad en la selección de uvas. “Es un gran salto de calidad, primero por la consistencia cualitativa, que de forma manual nos cuesta un poco más, y segundo por la capacidad operativa. Cuando cosechábamos y seleccionábamos a mano teníamos una capacidad de 25.000 kg por día y con la selectora óptica estamos alrededor de los 200.000 kg por día”, describe el enólogo.

Así nació el nuevo y primer vino blanco de la línea ícono: Ameri Eva Estate Sauvignon Blanc Orgánico , una etiqueta que remite a la singularidad de un racimo específico, con uvas de gran calidad y expresión. Proviene del corazón de la parcela N° 9, donde en 2017 se había emplazado la cancha de compost, por los que sus suelos presentan una microbiología muy especial. “Este vino refleja años de trabajo, paciencia y respeto por la planta. En vitivinicultura orgánica, no forzamos la planta: la observamos y la acompañamos. El objetivo siempre es el mismo: más calidad desde el viñedo, menos intervención en bodega. Este Sauvignon Blanc es el reflejo de esa filosofía”, asegura Rodrigo.

Ameri Eva Estate Sauvignon Blanc Orgánico 2024 es un blanco que sorprende por su elegancia y sutileza, y por cómo evoluciona por capas. Delicado en aromas, se destacan las notas de pera y cítrico. En boca tiene buen volumen, una textura distintiva, cremosa pero mineral, algo de untuosidad resultado del aporte de la crianza en barrica, y priman los sabores a limón y a durazno.

Vanguardia e innovación para disfrutar de vinos frescos

Desde su porfolio, Domaine Bousquet brinda calidad con propuestas innovadoras que ofrecen opciones para quienes eligen una vida saludable y consumir productos orgánicos elaborados de forma sustentable.

Bajo este concepto, Domaine Bousquet presenta sus nuevos Natural Origins, la línea de formato Bag in Box, que presenta tres opciones de vinos frescos: Rosé, Sauvignon Blanc y Chardonnay – se completa con Malbec y Cabernet Sauvignon -.

Bag in Box es una caja de cartón corrugado que en su interior contiene una bolsa de características especiales que contiene 3 litros, equivalente a 4 botellas de 750 cc, y almacena el vino al vacío evitando la oxidación del mismo. La bolsa posee un grifo dosificador y se contrae a medida que se consume su contenido, sin permitir que entre aire y, de esta manera, una vez abierto el envase el vino tiene una vida útil mayor a los 30 días, garantizando la calidad del producto desde la primera a la última copa. Este packaging innovador está diseñado para el consumo de vino por copa, ya sea en restaurantes y bares - un envase ideal porque permite ofrecer distintos tipos de vinos con diferentes menús sin el riesgo que implica para el gastronómico abrir botellas y que el producto no rote - como para uso hogareño. Es mucho más liviano que 4 botellas y es fácilmente transportable para cualquier ocasión de consumo (asado con amigos, camping, etc) sin necesidad de llevar un descorchador.

Natural Origins Rosé Orgánico 2025 es un interesante blend rosado - 40% Pinot Noir, 30% Syrah, 30% Pinot Grigio-; Natural Origins Sauvignon Blanc Orgánico 2025 es “un vino con un volumen de boca y una tipicidad aromática muy marcada”, según su enólogo, y Natural Origins Chardonnay Orgánico 2025, son las tres propuestas de vinos jóvenes y frescos que, en sus envases Bag in Box, son ideales para disfrutar como aperitivo al atardecer.

Otra de las novedades de Domaine Bousquet, que llega para los brindis de fin de año, es el espumante de baja graduación alcohólica que se incorpora a la novel línea LO CA. El nombre proviene de un juego de palabras en inglés "Low- Calories", que significa "Bajo en calorías", y además hace referencia a su LO CA condición de bajos en azúcar y alcohol, veganos, sin gluten y orgánicos. Estos vinos nacen como respuesta a una demanda de opciones más ligeras, saludables y conscientes. Fiel a su vocación innovadora y pionera, Domaine Bousquet decidió impulsar esta tendencia con vinos que hacen sentir bien y con la calidad que distingue a la bodega.

Espumante Brut Nature

LO CA Espumante Orgánico 2025 es el primer y único que se presenta en el mercado argentino con éstas características. Elaborado con uvas 50% Chardonnay - 50% Pinot Noir que se cosecharon manualmente en estado de madurez temprana con el objetivo de obtener mostos con bajo contenido en azúcar. Este espumante conserva la frescura natural de la fruta debido a su proceso y las características de las uvas de excelencia con las se elabora. Contiene un 8% de alcohol, de burbujas delicadas, ligero, vibrante y con una acidez natural que realza su carácter frutado y cítrico.

LO CA también ofrece un Chardonnay Orgánico de solo 8% de alcohol, un vino de una acidez muy refrescante, y la línea se completa con un Malbec Orgánico, de bajas calorías y bajo alcohol.