Cuál es la nueva pirámide nutricional y por qué se realizaron los principales cambios

Estados Unidos invirtió el esquema clásico y reordenó prioridades en la alimentación.

La guía reordena la alimentación y deja a la vista qué prioriza, y qué queda en segundo plano. Pixabay

Ordenar la alimentación con un gráfico no es nuevo: durante años convivieron pirámides y el modelo del “plato” para simplificar recomendaciones. Ahora, Estados Unidos volvió a sacudir esa discusión con una versión invertida que reacomoda prioridades y reabre una pregunta incómoda: qué mensaje termina leyendo la gente.

La actualización forma parte de las Guías Alimentarias 2025-2030 y se difundió bajo el lema “come comida real”. En vez de sostener una base centrada en cereales, el nuevo esquema empuja a mirar primero proteínas y lácteos enteros, y deja los granos integrales en un lugar mucho menos protagónico.

piramide alementicia La nueva pirámide invierte jerarquías y obliga a repensar la alimentación: lo que antes era base ahora queda relegado en el dibujo. Foto: HHSGov Cómo es el nuevo diseño de la pirámide nutricional Lo primero que salta a la vista es el cambio de jerarquía: la pirámide clásica, que ponía pan, arroz, pasta y cereales como cimiento cotidiano, queda dada vuelta. En el nuevo dibujo aparecen como “prioridad” las proteínas y los lácteos (incluida la leche entera), junto con grasas consideradas saludables, mientras que los carbohidratos quedan corridos a un costado.

El diseño también se aleja de la rigidez de otros esquemas. No propone una lista cerrada de “porciones exactas” por grupo, sino un armado visual donde conviven carne, pescado, huevos, quesos y yogures, además de frutos secos y aceites, en una especie de collage que busca instalar la idea de “alimentos reales” por encima de los ultra procesados.

Las frutas y las verduras siguen presentes, aunque en el gráfico no ocupan el lugar dominante que muchos esperaban. Esa ubicación intermedia alimenta parte del debate: para varios especialistas, el dibujo no refleja del todo lo que el texto de las guías plantea sobre equilibrio, fibra y moderación.

Ahí aparece una de las críticas más repetidas: la imagen puede comunicar una cosa y el documento, otra. Si el ojo entiende que la base son carne roja y lácteos enteros, pero al mismo tiempo se sostiene un tope para grasas saturadas, el mensaje se vuelve confuso y, en la vida real, esa confusión suele traducirse en malos hábitos. Las razones: por qué se cambió la pirámide nutricional El rediseño se presentó como parte de una ofensiva contra la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas a la dieta. Bajo la administración de Donald Trump y con Robert F. Kennedy Jr. al frente de Salud, la apuesta oficial buscó correr el foco hacia más proteína por comida, limitar azúcares añadidos y bajar el consumo de ultra procesados y harinas refinadas. El problema es que el cambio no llegó en un clima de consenso. Hubo nutricionistas que celebraron el giro por considerar que demonizar grasas y alimentos de origen animal era un error, mientras otros remarcaron inconsistencias y posibles sesgos. A eso se sumaron alertas sobre conflictos de interés en el armado de las directrices y la preocupación de entidades como la Asociación Americana del Corazón, que insistió en mantener cautela con las grasas saturadas.

